Київська міська прокуратура повідомила про підозру керівнику відділу управління капітального будівництва КК «Київавтодор» та головному інженеру приватного товариства. Їх дії призвели до розтрати майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів на неякісний ремонт дороги в центрі Києва, інформує Завтра.UA.

Корупційна схема: як було розтрачено мільйони

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, діючи у змові, сприяли підприємцям, які виконали неякісний ремонт ділянки дороги від вулиці Тарасівської до вулиці Василя Липківського. Попри очевидні недоліки, роботи були прийняті та повністю оплачені з міського бюджету.

Підроблені документи та прийняття неякісних робіт

Ключову роль у схемі відіграв головний інженер приватного товариства, що відповідало за перевірку якості асфальтобетону. Він свідомо вніс неправдиві дані до протоколів випробувань, сфальсифікувавши інформацію про якість матеріалів. Ці підроблені протоколи стали основою для складання актів виконаних робіт.

Начальник відділу комунальної корпорації «Київавтодор», знаючи про низьку якість виконаних робіт та необхідність їхнього перероблення, все одно підписав акти, дозволивши здійснити оплату. Таким чином, бюджет Києва зазнав збитків на суму майже 5 мільйонів гривень.

Наслідки та подальше розслідування

Дії посадових осіб призвели до заволодіння бюджетними коштами підприємцями, які отримали оплату за неякісний ремонт. Цей інцидент вкотре підкреслює проблему корупції у сфері державних закупівель та будівництва, особливо в ключових комунальних підприємствах столиці.

Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини злочину та притягнути до відповідальності всіх причетних осіб.

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