Президент України Володимир Зеленський, схоже, знайшов несподіваного союзника в Білому домі в особі першої леді США Меланії Трамп. За даними The Times, пані Трамп, як вважається, відіграла ключову роль у переконанні свого чоловіка, президента Дональда Трампа, підписати дозвіл на постачання Україні ракетних комплексів ППО Patriot, інформує Завтра.UA.

Вплив Меланії Трамп на рішення щодо України

Коментарі президента Трампа, зроблені ним в Овальному кабінеті в понеділок, підкреслюють несподіваний вплив першої леді на зовнішньополітичні рішення. Трамп розповів, що після розмови з Володимиром Путіним він повідомив Меланії про «чудову розмову», на що вона відповіла: «О, справді, щойно постраждало ще одне місто». Цей епізод свідчить про те, що Меланія Трамп має значно більший вплив на політичне мислення свого чоловіка, ніж багато хто припускав, незважаючи на те, що останнім часом вона проводила значну кількість часу поза Вашингтоном.

Корені зацікавленості Меланії у війні в Україні

Зацікавленість Меланії Трамп у війні в Україні, ймовірно, має глибоке коріння в її походженні. Народившись у 1970 році за «залізною завісою» в колишній Югославії, вона раніше висловлювала захоплення Рональдом Рейганом, президентом, який сприяв закінченню холодної війни. Авторка книги «Мистецтво її угоди: Нерозказана історія Меланії Трамп» Мері Джордан зазначила, що прихильність Меланії до України «зовсім не дивна, враховуючи, що вона виросла в колишній Югославії, країні, де не люблять Росію».

Джордан також підкреслила, що Меланія часто розмовляє зі своїм сином Барроном словенською мовою, і вони обоє зберігають паспорти ЄС. За словами Джордан, батько Меланії, 81-річний Віктор Кнавс, продовжує їздити до Словенії, що дозволяє їй залишатися в курсі європейської політики. «Її рідна країна повністю підтримує Україну, і люди там обурені тим, що Сполучені Штати раптом перестали озброювати Україну», – додала Джордан.

Попередні висловлювання та роль у Білому домі

Є також докази попереднього невдоволення Меланії війною. У лютому 2022 року, у місяць вторгнення Росії, коли президент Трамп назвав російського президента «кмітливим» та «генієм», Меланія заявила, що вбивство невинних мирних жителів було «жахливим» та «жахливим». У зверненні до двох мільйонів своїх підписників вона закликала їх зробити пожертву Червоному Хресту та висловила свої «думки та молитви» українському народу.

Перед поверненням до Білого дому, Меланія провела два місяці, переглядаючи зовнішню політику, готуючись до прийому іноземних високопосадовців у ролі першої леді, повідомляє CNN. Незважаючи на легіони радників з національної безпеки та аналітиків зовнішньої політики, які є в розпорядженні Трампа, схоже, що його дружина може бути найважливішим голосом з усіх.

Мері Джордан підсумувала: «Трамп прислухається до певних людей у певних питаннях. Він особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі. А особливо, якщо їхнє прізвище Трамп». Цей висновок підкреслює потенційно значущу, але часто непомітну роль Меланії Трамп у зовнішній політиці її чоловіка.

Нагадаємо, раніше Рубіо розкрив, як Трамп планує змінити світовий порядок.