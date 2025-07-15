Президент США Дональд Трамп приватно закликав Україну посилити удари вглиб території Росії. Ця інформація, як зазначає Financial Times, розкриває зміну в його попередній позиції щодо війни, інформує Завтра.UA.

Розмова між Трампом та Зеленським

Діалог, який відбувся під час телефонної розмови 14 липня, свідчить про різке відхилення від передвиборчої обіцянки Трампа припинити участь США у закордонних конфліктах. За наявними даними, Трамп запитав президента України Володимира Зеленського: «Володимире, ти можеш влучити в Москву? … Ти можеш влучити і в Санкт-Петербург?»

Зеленський відповів ствердно: «Абсолютно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

Стратегія «змусити росіян відчути біль»

Президент США назвав цю стратегію “заставити росіян відчути біль” і примусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Наслідки для поставок далекобійної зброї

Цей діалог також свідчить про посилення намірів серед союзників України передавати далекобійну зброю, що може значно вплинути на подальший перебіг конфлікту.

Нагадаємо, раніше Трамп висунув Путіну новий ультиматум,а також став відомий останній козир Трампа проти Кремля.