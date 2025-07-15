Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади глави уряду. Цю інформацію він підтвердив у своєму Telegram-каналі, де подякував захисникам, Президенту та команді за співпрацю, інформує Завтра.UA.

У своєму дописі в Telegram Шмигаль написав: “Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!”

Нове призначення та можлива наступниця

Ця відставка стала логічним продовженням анонсу Президента Володимира Зеленського, який вчора, 14 липня, під час свого звернення повідомив про намір призначити Дениса Шмигаля на пост міністра оборони.

Водночас, Володимир Зеленський офіційно запропонував першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити український уряд. Про це глава держави повідомив після їхньої зустрічі у понеділок, наголосивши на необхідності суттєвого оновлення роботи Кабінету Міністрів.

Подальші кроки щодо призначення нового прем’єр-міністра та міністра оборони очікуються найближчим часом.