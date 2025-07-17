Ухилення від мобілізації залишається гострою проблемою для України, і правоохоронці продовжують активно виявляти та ліквідовувати схеми незаконного перетину кордону. На Закарпатті було викрито черговий канал переправлення чоловіків призовного віку, який передбачав спробу підкупу прикордонника, інформує Завтра.UA.
Деталі гучної справи: організатор пропонував 10 тисяч доларів прикордоннику
Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, у рамках досудового розслідування, встановили, що 34-річний мешканець Закарпаття організував схему незаконного переправлення чотирьох військовозобов’язаних чоловіків через українсько-угорський кордон.
Щоб реалізувати свій злочинний план, зловмисник спробував втягнути у протиправну діяльність військовослужбовця одного з підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону. За “безперешкодний проїзд” до кордону та подальше сприяння незаконному перетину, організатор запропонував прикордоннику хабар у розмірі 10 тисяч доларів США.
“Клієнти” з різних регіонів України
Згідно з розробленою закарпатцем схемою, після передачі хабаря, він мав намір безперешкодно доставити своїх “клієнтів” до кордону. Серед охочих незаконно потрапити до Угорщини були:
- Двоє жителів Харківщини
- Один житель Чернігівщини
- Один житель Закарпаття
Прикордонник повідомив про злочин: затримання на гарячому
Про злочинну пропозицію хабародавець повідомив компетентні органи. Завдяки оперативним та злагодженим діям правоохоронців, зловмисника затримали “на гарячому” – під час передачі частини неправомірної грошової винагороди у розмірі 4300 доларів США. Факт надання хабаря був ретельно задокументований.
Затримання та підозри: суворе покарання для організатора
Хабародавця затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених одразу двома статтями Кримінального кодексу України:
- Стаття 369 ККУ “Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”
- Стаття 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”
“Ухилянти” також понесуть відповідальність
Крім організатора схеми, прикордонники затримали й чотирьох чоловіків, які намагалися скористатися послугами переправника для незаконного перетину кордону. Стосовно них складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Під час обшуків правоохоронці вилучили предмети, що можуть слугувати доказами протиправної діяльності переправника. Наразі слідство триває, і всі деталі справи з’ясовуються.
Міжвідомча співпраця: злагоджені дії правоохоронців
Заходи з викриття правопорушення проводила міжвідомча група, до складу якої увійшли співробітники:
- Внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки “Захід” Держприкордонслужби
- Закарпатського управління ДВБ НПУ
- Слідчого відділу ГУНП в Закарпатській області
- За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону
- За силової підтримки відділу прикордонної служби “Мукачево (тип С)” Мукачівського загону
Нагадаємо, раніше стало відомо, про скандал на Закарпатті: правоохоронець організовував втечу ухилянтів до Словаччини.