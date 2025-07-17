Ухилення від мобілізації залишається гострою проблемою для України, і правоохоронці продовжують активно виявляти та ліквідовувати схеми незаконного перетину кордону. На Закарпатті було викрито черговий канал переправлення чоловіків призовного віку, який передбачав спробу підкупу прикордонника, інформує Завтра.UA.

Деталі гучної справи: організатор пропонував 10 тисяч доларів прикордоннику

Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, у рамках досудового розслідування, встановили, що 34-річний мешканець Закарпаття організував схему незаконного переправлення чотирьох військовозобов’язаних чоловіків через українсько-угорський кордон.

Щоб реалізувати свій злочинний план, зловмисник спробував втягнути у протиправну діяльність військовослужбовця одного з підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону. За “безперешкодний проїзд” до кордону та подальше сприяння незаконному перетину, організатор запропонував прикордоннику хабар у розмірі 10 тисяч доларів США.

“Клієнти” з різних регіонів України

Згідно з розробленою закарпатцем схемою, після передачі хабаря, він мав намір безперешкодно доставити своїх “клієнтів” до кордону. Серед охочих незаконно потрапити до Угорщини були:

Двоє жителів Харківщини

Один житель Чернігівщини

Один житель Закарпаття

Прикордонник повідомив про злочин: затримання на гарячому

Про злочинну пропозицію хабародавець повідомив компетентні органи. Завдяки оперативним та злагодженим діям правоохоронців, зловмисника затримали “на гарячому” – під час передачі частини неправомірної грошової винагороди у розмірі 4300 доларів США. Факт надання хабаря був ретельно задокументований.

Затримання та підозри: суворе покарання для організатора

Хабародавця затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених одразу двома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 369 ККУ “Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”

“Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі” Стаття 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”

“Ухилянти” також понесуть відповідальність

Крім організатора схеми, прикордонники затримали й чотирьох чоловіків, які намагалися скористатися послугами переправника для незаконного перетину кордону. Стосовно них складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Під час обшуків правоохоронці вилучили предмети, що можуть слугувати доказами протиправної діяльності переправника. Наразі слідство триває, і всі деталі справи з’ясовуються.

Міжвідомча співпраця: злагоджені дії правоохоронців

Заходи з викриття правопорушення проводила міжвідомча група, до складу якої увійшли співробітники:

Внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки “Захід” Держприкордонслужби

Закарпатського управління ДВБ НПУ

Слідчого відділу ГУНП в Закарпатській області

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

За силової підтримки відділу прикордонної служби “Мукачево (тип С)” Мукачівського загону

Нагадаємо, раніше стало відомо, про скандал на Закарпатті: правоохоронець організовував втечу ухилянтів до Словаччини.