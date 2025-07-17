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Четвер, 17 Липня, 2025
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10 000 доларів за втечу: на Закарпатті викрито схему переправлення “ухилянтів” через кордон

ВійнаКорупція
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Нелегальний
Нелегальний "бізнес" на ухилянтах: на Закарпатті викрито масштабну схему з підкупом прикордонника

Ухилення від мобілізації залишається гострою проблемою для України, і правоохоронці продовжують активно виявляти та ліквідовувати схеми незаконного перетину кордону. На Закарпатті було викрито черговий канал переправлення чоловіків призовного віку, який передбачав спробу підкупу прикордонника, інформує Завтра.UA.

Деталі гучної справи: організатор пропонував 10 тисяч доларів прикордоннику

Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, у рамках досудового розслідування, встановили, що 34-річний мешканець Закарпаття організував схему незаконного переправлення чотирьох військовозобов’язаних чоловіків через українсько-угорський кордон.

Щоб реалізувати свій злочинний план, зловмисник спробував втягнути у протиправну діяльність військовослужбовця одного з підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону. За “безперешкодний проїзд” до кордону та подальше сприяння незаконному перетину, організатор запропонував прикордоннику хабар у розмірі 10 тисяч доларів США.

“Клієнти” з різних регіонів України

Згідно з розробленою закарпатцем схемою, після передачі хабаря, він мав намір безперешкодно доставити своїх “клієнтів” до кордону. Серед охочих незаконно потрапити до Угорщини були:

  • Двоє жителів Харківщини
  • Один житель Чернігівщини
  • Один житель Закарпаття

Прикордонник повідомив про злочин: затримання на гарячому

Про злочинну пропозицію хабародавець повідомив компетентні органи. Завдяки оперативним та злагодженим діям правоохоронців, зловмисника затримали “на гарячому” – під час передачі частини неправомірної грошової винагороди у розмірі 4300 доларів США. Факт надання хабаря був ретельно задокументований.

Затримання та підозри: суворе покарання для організатора

Хабародавця затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених одразу двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Стаття 369 ККУ “Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”
  • Стаття 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”

“Ухилянти” також понесуть відповідальність

Крім організатора схеми, прикордонники затримали й чотирьох чоловіків, які намагалися скористатися послугами переправника для незаконного перетину кордону. Стосовно них складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Під час обшуків правоохоронці вилучили предмети, що можуть слугувати доказами протиправної діяльності переправника. Наразі слідство триває, і всі деталі справи з’ясовуються.

Міжвідомча співпраця: злагоджені дії правоохоронців

Заходи з викриття правопорушення проводила міжвідомча група, до складу якої увійшли співробітники:

  • Внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки “Захід” Держприкордонслужби
  • Закарпатського управління ДВБ НПУ
  • Слідчого відділу ГУНП в Закарпатській області
  • За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону
  • За силової підтримки відділу прикордонної служби “Мукачево (тип С)” Мукачівського загону

Нагадаємо, раніше стало відомо, про скандал на Закарпатті: правоохоронець організовував втечу ухилянтів до Словаччини.

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