Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція, за активної підтримки Міністра оборони України, виявили високопоставленого чиновника Міноборони, який цинічно розкрадав державні кошти, призначені для ремонту бронетехніки Збройних Сил України, інформує Завтра.UA. Цей інцидент знову привертає увагу до системних проблем корупції в оборонному секторі, навіть в умовах повномасштабної війни.

Деталі корупційної схеми: “Косметичний” ремонт замість боєздатності

За даними слідства, зловмисники привласнили 5,4 мільйона гривень лише за одним із задокументованих епізодів. До організації оборудки причетний керівник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони, що розташоване у західному регіоні України.

Чиновник діяв у змові з керівником місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. За умовами угоди, підрядники мали повністю відновити боєздатність БТРів, критично важливих для виконання завдань на фронті.

Однак, замість якісного ремонту, виконавці обмежилися лише «поверхневими косметичними» роботами. Незважаючи на це, посадовець Міністерства оборони, який мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки, підписав акт виконаних робіт. Цей крок став підставою для безпідставного нарахування бюджетних коштів на рахунки підрядників.

Експертиза підтвердила непридатність техніки та відкриті кримінальні провадження

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що бронетранспортери після такого “ремонту” залишилися непридатними до бойового застосування.

Наразі посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Правоохоронці також працюють над притягненням до відповідальності всіх інших учасників цієї корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Важливість боротьби з корупцією в умовах війни

Комплексні заходи з викриття та документування злочинної діяльності проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Раніше стало відомо про новий корупційний скандал у Міноборони: Фігурантка викрила спільників у розкраданні 42 млн грн.