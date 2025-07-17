Бахрейн не розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних систем Patriot, придбаних у Сполучених Штатів. Про це заявив принц Салман бін Хамад Аль Халіфа, наслідний принц і прем’єр-міністр Бахрейну, під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, інформує Завтра.UA.

Жорстка позиція щодо постачання Patriot

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого перекидання частини цих систем до України, принц Аль Халіфа відповів однозначно.

“Ми не маємо таких планів. На даному етапі наш обов’язок — зберегти ці системи в межах Бахрейну”, — зазначив він.

Звернення України до партнерів

Ця заява пролунала на тлі активних закликів України до міжнародних партнерів посилити її протиповітряну оборону. Зокрема, Київ неодноразово звертався з проханням надати додаткові системи Patriot для протидії масованим російським атакам. Проте, схоже, Бахрейн не приєднається до країн, що розглядають таку допомогу.

Нагадаємо, раніше Трамп підтвердив передачу Україні ЗРК Patriot: “Путін гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить”.