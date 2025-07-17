Підготовка до швидкого перекидання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україну триває, заявив у четвер головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич, повідомляє Reuters. Ця заява пролунала на тлі того, як Україна переживає одні з найінтенсивніших російських атак з початку війни, інформує Завтра.UA.

“Якомога швидше” до Києва: пріоритет Patriot

“Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі ракет Patriot”, – наголосив Грінкевич під час конференції в німецькому місті Вісбаден. Він додав, що отримав вказівки щодо “якомога швидшого” перекидання цих систем.

Цього тижня президент США Дональд Трамп оголосив про посилення позиції щодо Росії через її понад трирічну війну в Україні та пообіцяв Києву нові ракети та інше озброєння. У вівторок він зазначив, що деякі ракети Patriot, які надходять з Німеччини, вже прямують до України.

Пошук додаткових батарей: зустріч на експертному рівні

Джерело, близьке до переговорів, повідомило агентству Reuters, що зустріч країн-власників ракет Patriot та українських донорів, спрямована на пошук додаткових батарей ППО Patriot для Києва, під головуванням Грінкевича, може відбутися у середу наступного тижня.

За даними джерела, очікується, що зустріч на експертному рівні відбудеться у військовій штаб-квартирі НАТО в Європі (SHAPE) поблизу бельгійського міста Монс.

Пріоритетність поставок та виробничі потужності

Грінкевич також торкнувся питання послідовності поставок до України. “Державний секретар (Марко) Рубіо щойно говорив про можливості, які є в Європі, (які) можна перемістити швидше, ніж щось, що сходило з конвеєра”, – зазначив Грінкевич. Він додав: “Але виробничу лінію потім можна використовувати для заповнення можливостей, які інші жертвують”.

Головнокомандувач НАТО не зміг назвати точну кількість систем Patriot, які можуть бути передані Києву, але запевнив: “Далі буде ще багато чого, ми збираємося діяти якомога швидше”.

Німеччина – ключовий партнер

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом у Вашингтоні в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення про постачання двох американських систем Patriot до Києва може бути прийнято протягом кількох днів або тижнів. Німеччина вже передала Києву три власні комплекси Patriot.

Україна високо цінує систему Patriot, розроблену американською оборонною компанією Raytheon, як найцінніший засіб для перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, запущених Росією.

Нагадаємо, Бахрейн зробив офіційну заяву про передачу ППО для Києва.