У російських владних колах спостерігається загострення внутрішньої боротьби, що безпосередньо пов’язана з підготовкою до транзиту влади після Володимира Путіна. Про це розповів відомий політолог Вадим Денисенко, вказуючи на серйозні зрушення всередині російської еліти, інформує Завтра.UA.

Обмеження ресурсів та перерозподіл власності: каталізатори змін

Згідно з аналізом Вадима Денисенка, головними факторами, що призводять до трансформації в російських елітах, є скорочення фінансових ресурсів, масштабний перерозподіл власності та стрімке розширення списку потенційних арештів. Фактично, лише близько 20 осіб з найближчого оточення Путіна, а також представники середньої та вищої ланки ФСБ та ФСО, залишаються недоторканними.

Хоча миттєвої зміни влади в РФ не очікується, запущені процеси свідчать про початок трансформації, що дає підстави для обережного оптимізму. Експерти зазначають, що елітні угруповання вже діють у логіці транзиту, попри публічне замовчування цієї теми.

Націоналізація та посилення ролі спецслужб

Знакове місце в цих процесах посідає націоналізація майна, масштаби якої перевищують приватизацію 1990-х років. Цікаво, що ключовою фігурою в цьому процесі є генеральний прокурор Краснов, який, однак, не набув політичної суб’єктності.

Водночас суттєво зросла роль ФСБ. Проте, за словами Денисенка, у спецслужбі спостерігається внутрішнє двовладдя: заступник голови служби Сергій Корольов отримує вказівки безпосередньо від Путіна, минаючи директора Бортнікова. Незважаючи на посилення впливу, ФСБ наразі не має власного кандидата на роль наступника.

Хто втрачає вплив: армія та великий бізнес

За словами політолога, армія не набула політичної суб’єктності, і перспективи її набуття є мінімальними. Великий бізнес остаточно втратив свій політичний вплив, перетворюючись на прохача дотацій з держбюджету. Це свідчить про концентрацію влади в руках інших угруповань.

Ключові гравці та гіпотези щодо наступників

Серед ключових гравців у боротьбі за вплив виділяються кілька угруповань: Патрушев–Чемезов, Ковальчуки–Кірієнко та, ймовірно, Ігор Сєчін. Ці фракції, ймовірно, визначатимуть вектор майбутнього транзиту влади.

Родина Путіна, хоч і не оформлена як окрема політична група, може відігравати важливу роль у період транзиту. Експерти припускають, що її активно залучатимуть для просування гасла «Ми продовжуємо курс Володимира Путіна», намагаючись зберегти наступність і легітимність нової влади.

Ці процеси свідчать про те, що внутрішня динаміка в Росії набирає обертів, і майбутній транзит влади, ймовірно, буде супроводжуватися подальшими інтригами та перестановками в еліті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зневірений Путін може вдатися до ядерної зброї.