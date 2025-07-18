За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора, суд передав в управління АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) понад 1,5 мільярда гривень. Ці кошти, що еквівалентні більш ніж 35 мільйонам доларів США, були заарештовані в межах кримінального провадження за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР), інформує Завтра.UA. Важливо зазначити, що ці значні активи, включно з цінними паперами, зберігалися на рахунках у банку в Люксембурзі.

Власник активів: Екс-нардеп та очільник КМДА

Власником заарештованих активів є колишній народний депутат кількох скликань, який у минулому обіймав посаду заступника голови фракції Партії регіонів та очільника Київської міської державної адміністрації. За даними слідства, він протягом багатьох років вів прихований бізнес за кордоном.

Схема ухилення від сплати податків

Слідство встановило, що екс-нардеп контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому значні прибутки, проте податки до бюджету України він не сплачував.

Розслідування ДБР та підозра

ДБР, за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ), розслідує це кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків цьому депутату.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та повного відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

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