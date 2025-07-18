У ніч на п’ятницю, 18 липня, російські війська здійснили чергову серію атак на українські міста та райони, використовуючи ударні безпілотники. Основними цілями стали Харківська та Запорізька області, де зафіксовано руйнування та постраждалі, інформує Завтра.UA.

Удар по Чугуєву: Четверо поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура

Близько 04:40 ранку російські окупанти завдали удару по одному з мікрорайонів міста Чугуїв на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, яким наразі надається медична допомога.

Міська голова Галина Мінаєва повідомила, що є значні пошкодження. За її словами, постраждали житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. На місці події вже працюють профільні служби, ліквідовуючи наслідки атаки.

Атака БПЛА на Запорізький район: Один поранений, зруйновані будівлі

Ввечері четверга, 17 липня, в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Вночі під ударом опинився Запорізький район.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти атакували район щонайменше дев’ятьма ударними безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Поранення отримав 79-річний чоловік.

Хроніка нічної атаки: Рух БПЛА над Україною

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ постійно оновлювали інформацію про рух ворожих безпілотників:

06:30: Окупанти атакували Запорізький район щонайменше дев’ятьма ударними безпілотниками.

Окупанти атакували Запорізький район щонайменше дев’ятьма ударними безпілотниками. 04:52: БПЛА зафіксовані на півночі Дніпропетровщини, курсом на Дніпро.

БПЛА зафіксовані на півночі Дніпропетровщини, курсом на Дніпро. 02:44: У Запоріжжі активно працювала ППО.

У Запоріжжі активно працювала ППО. 02:28: Повітряні сили повідомляли про БПЛА на півночі Запоріжжя та на Дніпропетровщині, курсом на північно-західний напрямок, на Дніпро.

Повітряні сили повідомляли про БПЛА на півночі Запоріжжя та на Дніпропетровщині, курсом на північно-західний напрямок, на Дніпро. 01:25: Зафіксовано БПЛА на Дніпропетровщині (курсом на захід), на півночі Донеччини (курсом на Харківщину) та на півдні Харківщини (курсом на північно-східний напрямок).

Зафіксовано БПЛА на Дніпропетровщині (курсом на захід), на півночі Донеччини (курсом на Харківщину) та на півдні Харківщини (курсом на північно-східний напрямок). 00:44: БПЛА помічені на Харківщині (курсом на північ та на півдні курсом на схід) та на півночі Донеччини (курсом на Харківщину).

Ударні БПЛА фіксувалися на сході Харківщини, рухаючись курсом на захід. Повітряна тривога також була оголошена у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та частині Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує посилений літній наступ: які українські міста під загрозою.