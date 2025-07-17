Згідно з повідомленнями CNN з посиланням на українських офіційних осіб, Росія, ймовірно, готується до посиленого літнього наступу, використовуючи до 160 000 військовослужбовців, зосереджених поблизу лінії фронту. Це відбувається на тлі 50-денної паузи, оголошеної президентом США Дональдом Трампом перед можливим введенням вторинних санкцій проти Росії. Що, на думку аналітиків, дає Кремлю вікно можливостей для закріплення нещодавніх здобутків, інформує Завтра.UA.

Стратегічні здобутки Росії та загроза ключовим містам

За останні два тижні російські війська досягли невеликого, але життєво важливого прогресу. Вони покращили свої позиції для оточення українських сил у трьох ключових містах на східній лінії фронту: Покровську, Костянтинівці та Куп’янську. Аналітики припускають, що цей літній наступ може тривати вже кілька місяців. І Росія, безсумнівно, активізує свої зусилля як на землі, так і в повітрі.

Джон Лоф, керівник відділу зовнішньої політики аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre, зазначає, що нещодавній повітряний тиск на українські міста є відображенням повільного просування Москви на передовій. Він має на меті деморалізувати населення та підірвати його волю до боротьби. Він додав, що Москва сподівається розпорошити українську оборону, і це продовжиться протягом щонайменше наступних 50 днів.

Трампівська пауза та реакція Кремля

Кремль, схоже, не стурбований новим терміном, встановленим Трампом. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував: “П’ятдесят днів – раніше це було 24 години; раніше це було 100 днів; ми вже все це пережили”. Аналітики вважають, що нові часові рамки є хорошою ознакою для цілей президента Росії Володимира Путіна. Та надають Москві простір на дипломатичній арені.

Кір Джайлз з Chatham House зазначив, що “кінцевий термін у 50 днів дає Росії достатньо часу, щоб розробити власний альтернативний план і знову перехитрити Вашингтон за допомогою дипломатичного трюку, який Трамп цілком може охоче прийняти… Останнє продовження Трампом своїх умовних термінів для Путіна продовжує страждання України на той самий довільний період”.

Ситуація на передовій: Покровськ під прицілом

Російські просування навколо Покровська, Костянтинівки та Куп’янська даються дорогою ціною. Але, згідно з картографуванням лінії фронту, створеним українською службою моніторингу DeepState, та звітами з регіону, Росія досягає успіхів у спробі обійти всі три міста з флангу.

Зокрема, російські війська наблизилися до Родинського, ключового населеного пункту на північний схід від Покровська. Він є головним українським військовим вузлом. Цей наступ спрямований на оточення села Удачне, що дозволить ефективніше перешкоджати шляхам постачання до Покровська.

Український командир з позивним “Музикант”, який очолює роту безпілотників у 38-й бригаді морської піхоти поблизу Покровська, повідомив CNN, що російський наступ триває вже деякий час. Але “ймовірно, ще не досяг свого піку”. Він наголосив, що оборона Родинського є критично важливою, оскільки його втрата дозволить противнику перекрити логістичні шляхи до Покровська. “Якщо вони просуватимуться з Родинського, ситуація буде критичною. Там є одна чи дві дороги, які вони можуть взяти під контроль, і логістика буде перекрита”. Він додав, що терміново потрібне підкріплення, інакше існує ризик повторення оточення та відступу, подібних до тих, що відбулися навколо Авдіївки.

Український військовий блогер Богдан Мірошников написав, що захоплення Родинського “завершить оточення всього нашого лівого флангу” навколо Покровська, і передбачає песимістичні сценарії для обох флангів. Російський військовий Telegram-канал “Воєнна хроніка” повідомив, що метою є падіння Покровська, як і Авдіївки та Бахмута до нього, з “послідовною ізоляцією флангів, тиском на лінії постачання та фронтальною стагнацією після стратегічного виснаження”.

Загроза Костянтинівці та Куп’янську

DeepState також показує просування до Костянтинівки, іншого ключового вузла на сході, до якого Росія швидко наблизилася за останні два тижні з південного сходу та південного заходу, і який зараз безжально атакують ударні дрони.

Український блогер і військовослужбовець Станіслав Бунятов, позивний “Осман”, написав, що наступ просуває московські війська глибше в Дніпропетровську область, яка спочатку не входила до територіальних цілей Путіна. Він зазначив, що щоденні зіткнення призводять до знищення “70-90% особового складу та техніки противника, але ворог наступає”.

Російські просування на північ від Куп’янська слабші, але створюють ще один виклик для часто перевантажених сил Києва. Просування Москви з 23 червня з Голубівки дозволило їй контролювати ключову під’їзну дорогу на північ від Куп’янська, біля населеного пункту Радьківка. Куп’янськ є одним з головних міст на схід від Харкова, і його контроль допомагає забезпечити безпеку міста з населенням близько мільйона осіб.

Внутрішні виклики України

Звіти DeepState вказують на те, що оманливі звіти українських командирів їхньому начальству перешкоджали ефективній обороні. “Значною частиною успіху ворога є брехня у звітах з місця подій про реальний стан справ, що ускладнює оцінку ризиків та реагування на зміни ситуації зверху… це величезна проблема, яка має катастрофічні наслідки. Брехня знищить нас усіх”, – йдеться у дописі, виділяючи район на південь від Покровська як особливо вразливий до цієї внутрішньої невдачі.

Нагадаємо, раніше розкрито план Путіна щодо України та Заходу,а еліти РФ вступають у боротьбу за спадок Путіна.