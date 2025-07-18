Китайський лідер Сі Цзіньпін, за інформацією видання The Times, прагне організувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Завтра.UA. Як повідомляють джерела, Володимир Путін уже прийняв запрошення, тоді як Дональд Трамп може отримати його найближчим часом. У Китаї вважають, що така зустріч могла б надіслати “сильний сигнал миру та стабільності” у світі.

Історичний поворот у відносинах Трампа з Китаєм

Потенційний візит Дональда Трампа до Пекіна став би разючим поворотом на 180 градусів у його позиції щодо Китаю. Раніше, Трамп неодноразово критикував Пекін за торговельний дефіцит Америки та звинувачував у співучасті в торгівлі наркотиками. Однак серія торговельних угод, укладених між Вашингтоном і Пекіном, схоже, пом’якшила його ворожість.

Припущення про можливе запрошення Трампа на зустріч із Сі та Путіним на вересневому саміті були підкріплені коментарями відомих китайських націоналістичних коментаторів. Цзінь Цанжун, один з них, в інтерв’ю шанхайському новинному вебсайту Guancha висловив думку: “Чому б не узгодити візит Трампа з парадом 3 вересня? З 1941 по 1945 рік Китай і США були союзниками проти японського мілітаризму”. Він додав, що “якщо президент Трамп відвідає Китай і буде присутній на параді 3 вересня, це стане потужним, позитивним сигналом для світу. Образ китайського, російського та американського лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру та стабільності”.

80-та річниця закінчення Другої світової війни як привід

Китай оголосив про плани відзначити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни парадом на площі Тяньаньмень у вересні. Путін уже прийняв запрошення взяти участь у цьому заході. Під час Другої світової війни, відомої в Китаї як Народна війна опору японській агресії, Китай і Сполучені Штати тісно співпрацювали, оскільки обидві країни зазнали нападу з боку Японії. Аналітики та деякі пересічні китайці закликали Сі скористатися цією можливістю та прийняти Трампа та Путіна на тристоронній саміт.

Китайська влада мовчазно заохочує ці спекуляції, відмовляючись спростовувати повідомлення японського інформаційного агентства Kyodo про те, що рішення запросити Трампа вже прийнято.

Напруженість та потепління відносин на тлі глобальної невизначеності

80-та річниця закінчення війни відбувається в період безпрецедентної невизначеності у світових справах. Коли Трамп прийшов до влади, американські відносини з Росією та Китаєм значно погіршилися через конфлікт в Україні. Звинувачення у шпигунстві та політичному втручанні, торговельні відносини та технологічне суперництво. Однак Трамп заявляв, що його агресивний підхід та нібито тісні особисті стосунки із Сі та Путіним можуть призвести до вирішення всіх невирішених питань на американських умовах.

Результати були неоднозначними. Війна в Україні триває, і Трамп висловлював своє розчарування “непохитністю Путіна”. Проте, його запровадження тарифів у розмірі додаткових 145 відсотків на китайський імпорт було швидко скасовано та замінено більш вигідною угодою – взаємною додатковою ставкою на 10 відсотків та додатковою ставкою на 20 відсотків на китайський імпорт – до вирішення питання з наркотиками, зокрема боротьби з експортом хімікатів для виробництва фентанілу.

Останніми днями відносини ще більше потеплішали. Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, що особливо турбувало Трампа. У свою чергу, США послабили обмеження на продаж Китаю деяких високоякісних комп’ютерних чіпів. Дженсен Хуан, головний виконавчий директор Nvidia, провідного американського виробника передових чіпів, що використовуються у штучному інтелекті, нещодавно здійснив святковий тур по Китаю. Та підкреслив важливість китайського ринку для американських технологічних компаній.

Перспективи та перешкоди для зустрічі

Трамп і Сі запросили один одного з візитами, хоча й не встановили дати. Саміт на полях військових вшануваннях був би гарним приводом.

Вень-Ті Сун, тайванський аналітик китайської політики, зазначив, що вересневі урочистості також стануть корисним відволіканням від політичних проблем Сі, зокрема млявої економіки. Він вважає, що такий візит міг би сподобатися Дональду Трампу, який полюбляє високоперсоналізований підхід до лідерства. Це також заспокоїло б Сі Цзіньпіна та Путіна, які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання.

Однак радники Трампа можуть закликати його не погоджуватися на те, що стало б політичним тріумфом для обох лідерів-суперників, особливо для Сі.

“Я думаю, що шанси невеликі”, — сказав Сун. “Китай може запросити Трампа, але Трамп навряд чи прийме”. Він додав: “Так, Трамп, можливо, хоче відчути себе великою людиною історичного значення, яка ділить сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав. Але Трамп захоче зустрітися з ними на землі США. Я не бачу, щоб Трамп був зацікавлений бути лише одним із трьох аміго на вечірці Сі Цзіньпіна”.

Нагадаємо, раніше стало відомо, про останній козир Трампа проти Кремля: Ультиматум для Сі Цзіньпіна.