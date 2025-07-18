Сполучені Штати Америки активізують зусилля з постачання зброї Україні, слідуючи стратегії президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю озброєння європейськими країнами. Зокрема, у Вашингтоні розглядають можливість передачі систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх власних військових запасів, інформує Завтра.UA.

Намір США та Роль НАТО

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив пише The Guardian, що Вашингтон поспішає реалізувати цей план. “Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому та завершити це, і, знаєте, я думаю, що насправді все рухається дуже швидко”, – сказав Вітакер журналістам. Проте він не зміг підтвердити конкретну дату завершення поставок.

Верховний головнокомандувач НАТО в Європі, американський генерал Алексус Грінкевич, окремо підтвердив, що наразі триває підготовка до постачання перших систем Patriot до України в рамках цієї схеми. За його словами, “триває розмова” про те, чи продаватимуть США Patriot зі своїх власних військових арсеналів.

Угода Трампа та Відтермінування для Швейцарії

У понеділок Дональд Трамп оголосив про угоду з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо придбання американської зброї, включаючи передові системи Patriot, та її передачі Києву європейськими державами-членами. Однак виникли питання щодо походження цих систем та швидкості їх доставки в Україну на тлі триваючих російських бомбардувань.

Цікавим аспектом є заява уряду Швейцарії про відтермінування постачання американських систем Patriot до їхньої країни, оскільки Вашингтон переорієнтував зусилля на надання більшої підтримки Україні. Ці кроки відбуваються на тлі спроб Трампа приписати собі відповідальність за додаткову зброю, що прямує до України за рахунок Європи, що викликало незначні тертя у відносинах між ЄС та США. Зокрема, керівниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас зазначила: “Якщо ми платимо за цю зброю, це наша підтримка”.

Реакція Росії та Ситуація на Фронті

Міністерство закордонних справ Росії засудило рішення Дональда Трампа збільшити поставки зброї до України, розцінивши це як сигнал для Києва відмовитися від мирних зусиль. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що “київський режим послідовно сприймає такі рішення колективного Заходу як сигнал до продовження різанини та відмови від мирного процесу”. Ця заява прозвучала після того, як Трамп встановив 50-денний термін для Москви, щоб досягти припинення вогню, пообіцявши Києву більше озброєння та пригрозивши новими санкціями.

На тлі цих заяв, Міністерство оборони Росії у четвер заявило, що російські війська взяли під контроль три села на різних ділянках лінії фронту: Кам’янське на південному сході Запорізької області, Дегтярне на північному сході Харківської області та Попів Яр у Донецькій області. Офіційні українські повідомлення оскаржують частину російської версії. Незалежна перевірка повідомлень про місце бою з жодної сторони неможлива. Речник українського військового Владислав Волошин повідомив, що утримання Кам’янського, на південний схід від Запоріжжя, було важливим для захисту міста.

Інші Події: Законопроєкт у Росії та Санкції ЄС

Тим часом, російські законодавці внесли законопроєкт, що забороняє відкривати або шукати в Інтернеті контент, визнаний “екстремістським”, такий як пісні, що прославляють Україну, та матеріали феміністичної рок-групи Pussy Riot. Критики стверджують, що цей закон обмежуватиме свободу інтернету.

Щодо санкцій, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у п’ятницю його країна припинить блокування схвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Словаччина декілька разів блокувала схвалення санкцій ЄС, вимагаючи гарантій від збитків, яких вона побоюється через окремий план ЄС щодо припинення всього імпорту газу з Росії з 2028 року. Посли країн ЄС зустрінуться в п’ятницю вранці, щоб схвалити нові санкції.