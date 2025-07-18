Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно перейти в наступ, сигналізуючи про значну зміну в його підході до російсько-української війни. Ця заява пролунала під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, деталі якої розкриває Washington Post з посиланням на анонімні джерела, інформує Завтра.UA.

“Найкраща розмова”: Поворотний момент у відносинах Трампа і Зеленського

Розмова 4 липня між Трампом і Зеленським, що відбулася в День Незалежності США, була сприйнята українською стороною як надзвичайно позитивна. За словами українського чиновника, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав її “найкращою розмовою з ним, яку ми коли-небудь мали”, а Зеленський погодився. Ця розмова стала поворотним моментом, адже раніше, у лютому, Зеленського було випроваджено з Овального кабінету після напруженої суперечки з Трампом.

Дипломатичні зусилля та розчарування Путіним

Цей зсув у позиції Трампа є кульмінацією місяців роботи європейських лідерів, республіканців на Капітолійському пагорбі та інших прихильників України. Вони надавали Зеленському стратегічні поради щодо того, як повернути Трампа на свій бік, використовуючи мову угод та лестощів, на які, як виявилося, Трамп реагує.

Європейські лідери, зокрема Президент Франції Еммануель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент Фінляндії Александер Стубб та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, докладали спільних зусиль для налагодження стосунків між двома президентами. Вони підкреслювали, що Путін загрожує інтересам США, а підтримка України допоможе Білому дому здобути перемоги.

Важливу роль зіграло й зростаюче розчарування Трампа президентом Росії Володимиром Путіним. Після телефонної розмови між лідерами США та Росії 3 липня, яка передувала розмові з Зеленським, відбулися найінтенсивніші атаки російських безпілотників на Україну за всю війну. У відповідь Трамп публічно звинуватив Путіна в тому, що той пропонував йому “бики” (обман) під час їхніх розмов.

“Я багато спілкуюся з [Путіним]”, — сказав Трамп. “Я завжди кладу слухавку і кажу: «Ну, це був приємний телефонний дзвінок». А потім ракети запускаються по Києву чи якомусь іншому місту. Після того, як це повториться три-чотири рази, ти кажеш, що розмова нічого не означає”.

Нова збройна допомога та майбутні перспективи

Результатом цієї зміни стало рішення Трампа запропонувати Європі зброї на суму близько 10 мільярдів доларів для закупівлі від імені України. Цей крок зберігає відкритим потік американської зброї до України у вирішальний момент.

Союзники Трампа зазначають, що він не відмовився від своєї головної мети – якнайшвидше припинити війну, але визнають зростаюче розчарування Путіним та дедалі більшу сприйнятливість до плану продажу зброї. Цей план дозволяє Трампу уникати прямої підтримки України, водночас зберігаючи достатню силу України, щоб чинити тиск на Москву щодо мирної угоди.

Зеленський, зі свого боку, вважає, що Трамп починає сприймати Путіна в менш ідеалістичному світлі. “Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше, і важливо, щоб президент Трамп сам це побачив, не те, що він чує від когось іншого, а те, що він бачить на власні очі”, — заявив український лідер.

Питання щодо наступу та удари по території Росії

Під час розмови 4 липня Трамп заявив, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні, і їй потрібно перейти в наступ. Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву чи Санкт-Петербург, Зеленський відповів: “Якщо у нас буде правильна зброя, ми зможемо”.

Однак, коли пізніше його запитали про цей дзвінок, Трамп заявив: “Ні, він не повинен атакувати Москву”, і додав, що не постачатиме Україні зброю більшої дальності, яка дозволила б їй вразити столицю Росії. Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України завдати ударів по російській території, але наголосила, що питання було вирване з контексту.

“Шоу Трампа” та 50-денний термін

Європейські дипломати свідчать, що Зеленському чітко дали зрозуміти: саміт НАТО буде зосереджений на оборонних витратах та влаштуванні “шоу Трампа”, і може бути менш зосередженим на Україні, ніж у минулі роки. Це було зроблено для того, щоб створити зустріч, яка б сподобалася Трампу, що було б вигідно для Києва.

Тепер Трамп встановив 50-денний термін для досягнення Росією мирної угоди, перш ніж запровадити 100-відсоткові тарифи на російський імпорт та вторинні санкції проти покупців російських енергоносіїв. Нова американська зброя, така як ракети ATACMS більшої дальності, може досягти України набагато швидше і “змінити траєкторію щонайменше на наступні шість місяців, а може й довше”, — зазначив український чиновник.

Раніше стало відомо, що США готують збройний сюрприз для України.