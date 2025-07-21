Чеська громадянська ініціатива «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) зібрала понад 60 мільйонів чеських крон (близько 2,4 мільйона євро або понад 100 мільйонів гривень) для придбання шести гаубиць Д-30 для української армії. Збір коштів, розпочатий у листопаді минулого року, успішно завершено. Про це повідомив Ceske Noviny Мартін Ондрачек з Благодійного фонду України, який є фінансовим партнером проєкту, інформує Завтра.UA.

Шість гаубиць Д-30: міцна та перевірена зброя

Шість нововиготовлених гаубиць Д-30, які будуть передані Україні, є міцною та надійною зброєю. Ці гармати оснащені спеціальним трирукавним лафетом, що забезпечує легке та швидке керування. Вони використовують боєприпаси калібру 122 міліметри, які також виробляються в Чеській Республіці.

Гаубиця Д-30, розроблена в 1960-х роках, є радянською моделлю, але досі широко використовується обома сторонами конфлікту в Україні. Вона перебуває на озброєнні 18 армій світу, включно з Фінляндією, Польщею та Естонією.

Назви на честь героїв та очікуване прибуття

Ондрачек очікує, що гаубиці прибудуть до України протягом кількох місяців. Представники ініціативи назвали їх на честь чехословацьких героїв Другої світової війни. Одна гармата отримала назву «Йозеф» на честь Йозефа Машина, члена групи опору «Три королі». Інші названі на честь Яна Кубіша та Йозефа Габчика, які брали участь у ліквідації Райнхарда Гейдріха, а також легендарного пілота Королівських повітряних сил Карла Куттельвашера.

Новий збір на 500 бойових дронів

Одночасно з оголошенням про успішне завершення збору на гаубиці, ініціатива «Подарунок для Путіна» розпочала новий збір коштів. Метою є придбання 500 бойових дронів з боєприпасами та системами керування на суму 12,5 мільйона чеських крон.

«Наші партнери цінують переважно простоту всієї системи. Відкриваєте корпус, і все всередині готове до використання», – зазначив Ондрачек. У співпраці з чеською збройовою компанією STV Group вже випробувано кілька десятків таких наборів в Україні – як на стрільбищі, так і безпосередньо на фронті. Українська Служба безпеки України (СБУ) вже висловила зацікавленість у ще сотнях таких комплектів.

Мільярд крон допомоги та зростаюча підтримка

З початку 2025 року ініціатива вже зібрала 120 мільйонів крон, що перевищує показники за аналогічні періоди 2023 та 2024 років. Загалом, з моменту запуску проєкту у травні 2022 року, «Подарунок для Путіна» зібрав понад один мільярд крон на зброю та інше військове спорядження для України.

Мартін Ондрачек заснував Благодійний фонд України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році разом з бізнесменом Далібором Дедеком. Ініціатива, назва якої іронічно посилається на ім’я президента Росії Володимира Путіна, закуповує зброю та інше обладнання для української армії за кошти громадських зборів. Раніше вони вже придбали військові гелікоптери, безпілотні літальні апарати, ракетну установку, танк та інше обладнання на десятки мільйонів крон.

«Підтримка донорів не зменшується, навпаки, вона постійно зростає», – підкреслив Ондрачек, висловивши радість, що все більше людей регулярно роблять менші внески у вигляді постійних платіжних доручень.

Нагадаємо, раніше Україна та Чехія домовились посилювати стратегічне партнерство.