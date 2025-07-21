Щонайменше 19 людей загинули та 164 отримали поранення внаслідок падіння навчального літака ВПС Бангладеш на шкільний кампус у столиці країни Дакці. Інцидент, що стався сьогодні, призвів до значних руйнувань та викликав шок по всій країні, повідомляє ВВС, інформує Завтра.UA.

Деталі трагедії

Кадри з місця події, зокрема зі школи та коледжу Майлстоун у північному передмісті Уттари, шокують: на них видно величезну пожежу та густий дим, що здіймається після того, як літак врізався у двоповерхову будівлю.

За заявою Збройних сил Бангладеш на їхній сторінці у Facebook, винищувач F-7 зазнав механічного збою одразу після зльоту на навчальні навчання приблизно о 13:00 за місцевим часом (07:06 за Гринвічем). Серед загиблих, на жаль, був і пілот.

Наслідки та рятувальні операції

Понад 50 постраждалих, серед яких діти та дорослі, були доправлені до Національного інституту опікової та пластичної хірургії з опіками. Віковий діапазон учнів, які навчаються у постраждалій школі, становить від чотирьох до 18 років.

Очевидці події розповідають про жахливі моменти. Викладач коледжу Резаул Іслам розповів BBC Bangla, що бачив, як літак «безпосередньо» врізався в будівлю. Інший вчитель, Масуд Тарік, почув вибух і побачив лише вогонь і дим, відзначивши велику кількість опікунів та дітей на місці. Один зі студентів також підтвердив, що літак врізався в будівлю «прямо на його очах».

Героїчний вчинок пілота та розслідування

Збройні сили повідомили, що пілот, лейтенант авіації Мадрен Таукір Іслам, намагався відвести літак у менш населений район після виникнення механічної несправності. Він щойно злетів з авіабази у столиці.

На місце події прибули численні бригади швидкої допомоги, які продовжують рятувальні операції, перебираючи обвуглені завали у пошуках тих, хто вижив. На знімках видно десятки працівників служб екстреної допомоги, за якими спостерігають величезні натовпи глядачів, що вилізли на дахи навколишніх будівель.

Для розслідування інциденту вже сформовано слідчу комісію.

Реакція уряду та національна жалоба

Мухаммад Юнус, лідер тимчасового уряду Бангладеш, висловив глибокі співчуття та пообіцяв вжити «необхідних заходів» для розслідування причини інциденту та «забезпечення всілякої допомоги».

«Це момент глибокого горя для всієї нації. Я бажаю пораненим швидкого одужання та доручаю всім органам влади, включаючи відповідні лікарні, якомога швидше вирішити цю ситуацію», – написав він у дописі на X.

На знак скорботи та поваги до жертв трагедії, у Бангладеш оголошено вівторок днем жалоби, під час якого по всій країні буде приспущено національний прапор.

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