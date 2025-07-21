Масовані атаки безпілотників на російські території продовжують спричиняти значний авіаційний колапс по всій країні. За повідомленнями рос ЗМІ, протягом останніх днів сотні авіарейсів були скасовані або затримані, що призвело до хаосу в повітряному просторі та значних незручностей для тисяч пасажирів. Ця ситуація також завдає величезних фінансових втрат російським аеропортам та авіакомпаніям, інформує Завтра.UA.

Ситуація в московських аеропортах

У московських аеропортах за ніч було затримано 160 рейсів та скасовано 31. Найбільше постраждав аеропорт Шереметьєво, де затримано 108 рейсів та скасовано 29. У Домодєдово затримано 20 рейсів і скасовано 2, а у Внуково затримано 31 рейс. Ввечері 20 липня обмеження на польоти вводили у всіх чотирьох московських аеропортах – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, Жуковський – а також в аеропорту Нижнього Новгорода. Хоча більшість обмежень були зняті під ранок, затримки продовжують накопичуватися.

Проблеми в регіональних аеропортах

Географія авіаційного колапсу не обмежується лише столицею.

У Пулково (Санкт-Петербург) 23 рейси затримано, 23 скасовано на виліт, і ще 24 рейси на приліт також скасовано.

23 рейси затримано, 23 скасовано на виліт, і ще 24 рейси на приліт також скасовано. У Нижньому Новгороді скасовано по 2 рейси на приліт і виліт.

скасовано по 2 рейси на приліт і виліт. У Ярославлі затримано 2 рейси на виліт (до Петербурга та Москви), а також 1 рейс на приліт.

затримано 2 рейси на виліт (до Петербурга та Москви), а також 1 рейс на приліт. В аеропорту Пскова скасовано 3 рейси.

скасовано 3 рейси. У Калузі скасовано 2 рейси та ще 2 затримано.

Крім того, у Владивостоці, Хабаровську, Петропавловську-Камчатському та на Сахаліні затримано дев’ять рейсів до Москви, через що понад 2,7 тисячі пасажирів змушені чекати на виліт.

Умови для пасажирів та фінансові втрати

Пасажири повідомляють про жахливі умови очікування в аеропортах. Деякі з них зазначили, що за добу отримували лише 50-100 рублів на харчування, чого ледве вистачало на воду. До того ж, ціни в аеропортах зросли до абсурдних значень: наприклад, пів літра води у “Внуковому” коштує 455 рублів (приблизно 240 гривень).

Поточна ситуація призводить до величезних фінансових втрат для російських аеропортів та авіакомпаній, посилюючи економічний тиск на країну. Тривалі затримки та скасування рейсів не лише руйнують логістику, а й підривають довіру до авіаційної галузі Росії.

Нагадаємо, подібна ситуація склалась в РФ у травні, коли українські дрони посадили росіян на “дієту”: в аеропортах РФ третя доба істерик через голод і відсутність вильоту.