Новопризначена прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск експериментальної програми “Проектуй і будуй”, яка має на меті прискорити відбудову країни. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, окресливши перші кроки нового уряду. Згідно з новою ініціативою, підрядник нестиме повну відповідальність як за розробку проєктної документації, так і за безпосереднє виконання будівельних робіт, інформує Завтра.UA.

“Ми одразу взяли високий темп. Провела перше засідання уряду, серію зустрічей із ключовими міністрами — сформували перші пріоритети”, — зазначила Юлія Свириденко.

Мораторій на перевірки бізнесу та аудит кримінальних справ

Одним з ключових пріоритетів уряду на найближчий тиждень є підготовка мораторію на перевірки бізнесу. Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО працює над рішенням, яке надасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки, що, за словами Свириденко, є чітким дорученням Президента Володимира Зеленського. Мета — дати більше свободи внутрішнім економічним силам, що також означає продовження детінізації економіки та забезпечення рівних умов для легального бізнесу.

Крім того, уряд розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет — закриття безпідставних проваджень, які блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть виключно Генеральний прокурор або керівники обласного та районного рівня. Також будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а контроль за законністю слідчих дій посилиться. Перевірки будуть проводитися лише в секторах із високим ризиком, тоді як добросовісні підприємства отримають захист. Уряд готовий ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду та справедливого використання конфіскованих російських активів.

Нарощування власного виробництва зброї

Наступного тижня також планується запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це є важливою складовою підтримки оборонної промисловості та локалізації критичних виробництв. Деталі цієї ініціативи будуть оприлюднені після ухвалення відповідного рішення урядом. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль.

Революційний підхід до відбудови: “проектуй і будуй”

Найбільш значущою новацією у сфері відбудови є запуск експериментального проєкту “Проектуй і будуй” (Design–build). Ця ініціатива має значно прискорити будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої критично важливої інфраструктури.

Змінюється сам підхід до будівництва: держава відмовляється від окремих тендерів на проєктування, натомість оголошуватиме конкурси на повну реалізацію об’єкта “під ключ”. Цей підхід є поширеною європейською практикою, що дозволяє суттєво оптимізувати процеси.

Ключова особливість: підрядник братиме на себе відповідальність як за розробку всієї проєктної документації, так і за виконання безпосередньо будівельних робіт. Це дозволить уникнути розбіжностей і затримок, які часто виникають між різними підрядниками. Проєкт “Проектуй і будуй” розрахований на два роки та перебуває під контролем Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.

“Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо”, — підсумувала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше Свириденко обговорила з МВФ напрацювання стратегії відновлення економіки України.