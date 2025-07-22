У Хмельницькій області викрили черговий факт корупції: головного державного інспектора місцевої податкової служби затримали на гарячому під час отримання 200 тисяч гривень хабаря. Завдяки спільним діям ДБР, СБУ, Нацполіції та внутрішньої безпеки ДПС, вдалося зупинити чиновника, чиї протиправні дії могли призвести до значних збитків для державного бюджету, оцінюваних у понад 800 тисяч гривень недоотриманих коштів, інформує Завтра.UA.

Схема зменшення штрафів за гроші

Затриманий посадовець, який відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців, налагодив системну схему вимагання коштів. Він пропонував підприємцям суттєве зменшення суми штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в обмін на “винагороду”. Його дії не лише підривали довіру до державних органів, а й завдавали прямої шкоди державному бюджету.

Конкретний випадок: 200 тисяч за «знижку» у 800 тисяч

На початку липня поточного року, під час перевірки однієї з підприємниць, чиновник нарахував штраф у розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень за порушення законодавства щодо сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Запропонована ним «схема» полягала у зменшенні цієї суми до 300 тисяч гривень, а за свої послуги він вимагав 200 тисяч гривень. Таким чином, бюджет міг недоотримати 800 тисяч гривень.

Затримання «на гарячому» та подальші дії

17 липня 2025 року правоохоронці затримали посадовця під час одержання ним всієї суми хабаря. Це затримання стало результатом злагоджених дій усіх залучених силових структур.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Санкції за інкримінованою статтею передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

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