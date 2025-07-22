У ніч на 22 липня російські війська здійснили чергові атаки на українські міста, завдавши ударів безпілотниками по Одесі та керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та комерційні об’єкти, інформує Завтра.UA.

Атака на Одесу: пожежа на парковці та пошкодження будівель

Пізно вночі 22 липня російська терористична армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок удару спалахнула пожежа на парковці, де горіли автомобілі. Також вибито вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

На місці події працювали психологи ДСНС. Для ліквідації наслідків атаки було залучено 17 одиниць техніки та 62 рятувальники. ДСНС оприлюднила фотографії, що демонструють наслідки нічної атаки: знищені автомобілі, пошкоджені фасади будівель та торгових об’єктів.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Суми під авіаударом: є постраждалі, серед них – дитина

Практично одночасно, пізно ввечері 21 липня, Росія завдала удару керованими авіабомбами по Сумах, зокрема по Ковпаківському району.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь та обстежили територію.

Внаслідок удару постраждали 12 осіб, троє з них отримали поранення, серед яких – одна дитина.

За повідомленням Сумської ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів та торговельний центр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує посилений літній наступ: які українські міста під загрозою.