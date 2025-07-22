Лише рішучі військові поразки Росії на полі бою, за умови безперервної та достатньої військової підтримки України з боку західних партнерів, здатні змусити Путіна переглянути свої воєнні цілі. Та погодитись на справжні переговори. Про це свідчить останній щоденний звіт Інституту вивчення війни (ISW).Він був опублікований після засідання Контактної групи з питань оборони України, інформує Завтра.UA.

Ключова умова для перемовин: військові поразки РФ

Аналітики ISW наголошують, що єдиний шлях до реальних мирних переговорів полягає у завданні російським військам значних втрат на фронті. “Тільки істотні бойові втрати Росії, за умови своєчасної та достатньої військової допомоги українським силам, змусять Путіна переглянути здатність РФ перемогти Україну та сприятимуть мирним переговорам”, — зазначають експерти.

Місяці, а не тижні: перспектива активних кампаній

Водночас, ISW попереджає, що такі поразки не будуть справою “кількох тижнів”. Навпаки, вони потребуватимуть місяців або навіть сезонів активних військових кампаній. Це підкреслює необхідність довгострокової та сталої військової підтримки України з боку західних партнерів.

Росія не зацікавлена у реальному врегулюванні

Аналітики також звертають увагу на те, що відправлення Росією на переговори тієї ж делегації “середнього рівня” свідчить про повну відсутність зацікавленості у реальному мирному врегулюванні. “Кремль і надалі використовує переговори як інструмент для затягування часу, з метою продовження наступальних дій і вибивання поступок від України та її партнерів”, — йдеться у звіті. Це підтверджує позицію багатьох експертів. Вони вважають будь-які нинішні переговори з Москвою спробою виграти час для перегрупування та подальших наступальних дій.

Висновки для Заходу

Звіт ISW чітко вказує на те, що для досягнення сталого миру в Україні Захід має продовжувати та посилювати військову допомогу Києву. Тільки значні успіхи ЗСУ на полі бою можуть змусити Кремль відмовитися від агресивних планів та сісти за стіл реальних переговорів.

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