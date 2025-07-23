Європейський Союз наразі не розглядає питання призупинення фінансової допомоги Україні, незважаючи на зростаюче занепокоєння щодо нещодавніх законодавчих змін, які стосуються Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у відповідь на запитання “Європейської правди”, інформує Завтра.UA.

Наразі призупинення допомоги не обговорюється

За словами Гійома Мерсьє, питання про призупинення фінансової допомоги Україні “наразі не обговорюється”. Він зазначив, що система надання фінансової підтримки ЄС Україні передбачає низку механізмів контролю та запобіжних заходів, які теоретично можуть бути застосовані. “Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо”, – сказав речник Єврокомісії.

Зростаюче занепокоєння щодо незалежності антикорупційних органів

Водночас, Мерсьє підкреслив, що Європейський Союз стурбований ситуацією навколо НАБУ та САП. Це занепокоєння поділяють і ключові міжнародні партнери України.

21 липня посли держав “Групи семи” (G7) також висловили свою стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо НАБУ. Ці події розгортаються на тлі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414.

Законопроєкт №12414: Зміни для НАБУ та САП

Згідно з цим законопроєктом, який був проголосований у другому читанні, НАБУ та САП стають залежними від рішень Генерального прокурора. Досі ці інституції функціонували як незалежні антикорупційні органи.

Після підписання Президентом Володимиром Зеленським 22 липня та офіційного оприлюднення у державному виданні “Голос України” 23 липня, закон набирає чинності. Цей крок викликав серйозні питання щодо подальшої ефективності та незалежності українських антикорупційних структур, які є ключовими для виконання зобов’язань України на шляху до європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніе стало відомо, що ЄС запроваджує цифрову систему контролю на кордонах: нові правила для мандрівників.