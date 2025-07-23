Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна повністю готова до будь-якої військової конфронтації з Ізраїлем. Водночас підтвердивши намір Тегерана продовжувати свою ядерну програму виключно в мирних цілях. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «Аль-Джазіра», інформує Завтра.UA.

Готовність до нового конфлікту та неоптимістичний прогноз щодо перемир’я

Коментарі Пезешкіана з’явилися після 12-денного конфлікту з Ізраїлем минулого місяця, в ході якого Сполучені Штати завдали ударів по іранських ядерних об’єктах. Іранський лідер підкреслив, що не є оптимістом щодо довготривалого перемир’я між країнами.

«Ми повністю готові до будь-якого нового військового кроку Ізраїлю, і наші збройні сили готові знову завдати удару глибоко всередині Ізраїлю», — заявив Пезешкіан. Він додав, що Іран не покладався на перемир’я і підготувався до будь-якого можливого сценарію. «Ізраїль завдав нам шкоди, і ми також завдали йому шкоди. Він завдав нам потужних ударів, і ми сильно вдарили його в глибину, але він приховує свої втрати».

Продовження ядерної програми та відповідь на удари

Президент Ірану також зазначив, що удари Ізраїлю, в результаті яких загинули провідні військові діячі та вчені-ядерники, а також були пошкоджені ядерні об’єкти, мали на меті «ліквідувати» ієрархію Ірану, але «йому це повністю не вдалося».

Щодо ядерної програми, Пезешкіан наголосив, що Тегеран продовжить збагачення урану. Незважаючи на міжнародний опір, стверджуючи, що розвиток ядерних можливостей здійснюватиметься «в рамках міжнародного права».

«Трамп каже, що Іран не повинен мати ядерної зброї, і ми приймаємо це. Тому що ми відкидаємо ядерну зброю, і це наша політична, релігійна, гуманітарна та стратегічна позиція», — сказав він, додавши, що Іран вірить у дипломатію, але не прийме погроз та диктату.

Спроба замаху та відносини з Катаром

Пезешкіан також розповів про спробу замаху на нього під час засідання Вищої ради національної безпеки в Тегерані. За його словами, це було частиною плану ізраїльських командирів. Він був спрямований на напад на політичне керівництво Ірану з метою «посіяти хаос у країні, щоб повністю її повалити». Але план провалився.

Він також пояснив, що удари Тегерана по катарській базі Аль-Удейд після атак США на іранські ядерні об’єкти не були нападом на Катар та його народ. Президент зазначив, що він зателефонував еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані, щоб пояснити свою позицію. Він підкреслив, що атака була спрямована на американську базу, а не на Катар.

Майбутні переговори з європейськими державами

Тим часом, переговори між Іраном, Францією, Німеччиною та Великою Британією заплановані на п’ятницю в Туреччині. Ці три європейські сторони, що підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД) у 2015 році, попередили, що відмова Тегерана відновити переговори призведе до повторного запровадження міжнародних санкцій.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своєї програми збагачення урану, але відкритий до переговорного вирішення ядерних амбіцій, що гарантуватиме мирне призначення програми в обмін на скасування санкцій. Він додав, що Організація з атомної енергії Ірану все ще оцінює вплив атак минулого місяця на збагачений матеріал Ірану і незабаром повідомить МАГАТЕ про свої висновки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто відіграв ключову роль в укладені миру між Ізраїлем та Іраном.