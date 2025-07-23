Українська делегація, яка сьогодні прибула до Стамбула для переговорів з представниками держави-агресора, має на меті організацію прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера Кремля Володимира Путіна. Про це повідомили джерела “Української правди” у складі делегації, інформує Завтра.UA.

Підготовка до саміту лідерів

За інформацією співрозмовників УП, крім гуманітарного треку, головним завданням переговорів є підготовка ґрунту для особистої зустрічі глав держав України та РФ. Російська делегація на чолі з помічником “фюрера” Володимиром Мединським також прибула до Стамбула для участі в запланованих на сьогодні переговорах. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч в Стамбулі є елементом підготовки до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

“Складна розмова” та “діаметрально протилежні” позиції

Речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що учасники переговорів обговорюватимуть теми, “пов’язані з проєктами меморандумів щодо врегулювання, продовження взаємних обмінів”. Він також зазначив, що розмова буде складною, оскільки “проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні”. Пєсков підкреслив, що “вся робота щодо узгодження меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського”.

Третій раунд переговорів у палаці Чираган

Сьогодні, 23 липня, відбудеться третій раунд переговорів у Стамбулі. Попередньо, перемовини заплановані на вечір і мають розпочатися о 19:00 у палаці Чираган. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. До її складу також увійшли представники Офісу Президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур.

Нагадаємо, раніше Білий дім прокоментував переговори Україна-РФ.