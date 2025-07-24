У грудні 2024 року індійська компанія відправила до Росії вибухову речовину HMX на суму 1,4 мільйона доларів. Ця поставка відбулася попри попередження США про можливі санкції для будь-якої організації, яка підтримує військові зусилля Росії в Україні. Дані індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters, підтверджують факт транзакції, інформує Завтра.UA.

Індія відправляє військову вибухівку до Росії попри загрозу санкцій США

Одним з одержувачів вибухівки є російська компанія “Промсинтез”, яку Служба безпеки України (СБУ) пов’язує з військовою сферою. СБУ також повідомляла про удар дронами по заводу “Промсинтез” у квітні. HMX є критично важливим компонентом для ракетних і торпедних боєголовок, реактивних двигунів та інших військових розробок. Міністерство оборони США відносить HMX до критичних матеріалів, необхідних для російської військової машини, а Міністерство фінансів США раніше попереджало про можливість санкцій за поставки такої речовини.

Незважаючи на зближення зі США, Індія продовжує підтримувати тісні економічні зв’язки з Росією, зокрема в сфері закупівлі російської нафти, що викликає занепокоєння Заходу. Президент США Дональд Трамп вже погрожував 100%-м тарифом на країни, які купують російську нафту.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що експорт продукції подвійного призначення здійснюється з дотриманням міжнародних зобов’язань та через суворе правове регулювання. Один з індійських чиновників зазначив, що HMX може використовуватися в цивільних цілях, хоча більш відомий як військовий компонент.

За даними Reuters, у грудні фірма Ideal Detonators Private Limited відправила до Санкт-Петербурга два вантажі HMX: один на суму 405 тисяч доларів, другий — на суму понад 1 мільйон доларів. Одержувачами були компанії “Промсинтез” і High Technology Initiation Systems із Самарської області. Жодна зі сторін угоди не прокоментувала інформацію журналістів.

Радник президента України Владислав Власюк підтвердив, що “Промсинтез” вже фігурував у розслідуваннях про співпрацю з індійськими партнерами, і Україна фіксує окремі випадки обходу санкцій за участю Індії. Американські чиновники зазначили, що санкції за адміністрації Джо Байдена застосовувалися вибірково, а за Трампа робота щодо санкцій практично зупинилася, що ставить під сумнів майбутні заходи щодо індійських постачальників.

Китай таємно постачає двигуни для російських безпілотників, маскуючи їх під холодильники

Китай таємно постачає через підставні компанії державному виробнику безпілотників у РФ двигуни, маскуючи їх під “промислові холодильні установки”. Про це стало відомо Reuters із посиланням на власні джерела в Європі.

За даними європейських безпекових органів, ці поставки дозволили російському виробнику зброї “Купол” збільшити виробництво ударних безпілотників “Гарпія А1”, попри санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні.

Внутрішній документ підприємства “Купол” свідчить про те, що компанія підписала контракт з Міністерством оборони Росії на виробництво понад 6000 “Гарпій” цього року, порівняно з 2000 у 2024 році. У документі також зазначалося, що до квітня вже було виготовлено понад 1500 безпілотників.

Українська розвідка повідомила агентству, що дрони дальнього радіусу дії використовуються для атак на цивільні та військові цілі в глибині української території, причому Росія використовує близько 500 таких дронів на місяць.

Західні ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що китайські постачальники відіграють ключову роль у забезпеченні Росії комплектуючими для виробництва ударних безпілотників, що застосовуються проти України. 7 липня Головне управління розвідки повідомило, що в “шахедах”, якими Росія щодня атакує Україну, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні.