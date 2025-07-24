Досудове розслідування у гучній справі про привласнення 2,2 мільярда гривень коштів ПАТ «Укрнафта» завершили працівники Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Головним фігурантом розслідування є колишній очільник правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», якого підозрюють в організації та участі у масштабній корупційній схемі, інформує Завтра.UA.

Злочинна схема: 2,2 млрд грн виведено через фіктивні договори

Як встановило слідство, упродовж двох років організована група осіб під керівництвом одного з бенефіціарних власників ПАТ «Укрнафта» реалізовувала схему із заволодіння коштами товариства. До складу групи входили посадові особи кількох підприємств, зокрема й екс-голова правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт».

Зловмисники уклали 38 фіктивних договорів на виконання геолого-тематичних робіт. Загальна сума цих угод склала майже 2,2 мільярда гривень. Фактично жодних робіт не виконувалося, а кошти були виведені та привласнені організаторами схеми, серед яких, за даними слідства, є відомий олігарх.

Підозра та міжнародний розшук: Екс-голова переховується в Австрії

Колишньому голові правління ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» повідомили про підозру ще в жовтні 2024 року. Йому інкримінують злочини за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Республіки Австрія, його оголосили у міжнародний розшук. У липні 2025 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Завершення розслідування та передача справи до суду

Наразі досудове розслідування у справі завершено. Стороні захисту вже надано доступ до матеріалів провадження, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Раніше стало відомо, що Укрнафта отримала 16,38 млрд гривень прибутку.