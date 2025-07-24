Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, почала активно шукати альтернативи російській нафті. Це сталось після ухвалення нового пакету санкцій Європейського Союзу. Цей крок є значною зміною для компанії, яка цього року значною мірою покладалася на Росію як на свого основного постачальника сировини, інформує Завтра.UA.

Перші ознаки диверсифікації

Як повідомляє Bloomberg, наприкінці минулого тижня Reliance придбала преміальну нафту марки Murban з Абу-Дабі. Це рідкісний випадок, адже зазвичай цей приватний нафтопереробний завод закуповує значно дешевшу російську нафту марки Urals та важчі сорти близькосхідного походження. Джерела, знайомі з планами Reliance щодо імпорту, зазначають, що компанія прагне диверсифікувати свої джерела закупівель. Незважаючи на те, що Росія забезпечила майже половину нафти для Reliance цього року, за даними відстеження суден, зібраних Kpler. Близько п’ятої частини нафтопродуктів компанії було продано до Європи.

Виклики та невідомі

Хоча поки зарано говорити про радикальну відмову Reliance від російських поставок, трейдери вже відзначають перші ознаки активного пошуку альтернатив, зокрема на Близькому Сході. Однак, наразі незрозуміло, як саме цей великий нафтопереробний завод планує закуповувати близько 600 000 барелів на добу в інших виробників та за якою ціною.

Вплив санкцій на ринок

Нові обмеження з боку Євросоюзу також поставили під загрозу плани “Роснєфті” продати свою частку в Nayara Energy, яка управляє другим за величиною в Індії нафтопереробним заводом. Reliance Industries, що належить мільярдеру Мукешу Амбані, раніше називали одним із ймовірних покупців цієї індійської компанії. Ця ситуація підкреслює ширший вплив санкцій на глобальний нафтовий ринок та змушує великих гравців переглядати свої стратегії закупівель.

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