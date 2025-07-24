Президент США Дональд Трамп продовжує посилювати свою торговельну політику, натякнувши, що мінімальна ставка “взаємних” тарифів не опускатиметься нижче 15%. Це свідчить про значне підвищення мінімальної межі для імпортних мит, які мають набути чинності до 1 серпня. Це рішення може мати серйозні наслідки для торговельних партнерів США, включно з Україною. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Новий поворот у торговельній політиці: від 15% до 50% мита

Заяви Трампа, що прозвучали на саміті штучного інтелекту у Вашингтоні, стали черговим поворотом у його зусиллях із запровадження мит майже для кожного торговельного партнера США. “У нас буде прямий, простий тариф від 15% до 50%”, – заявив Трамп, додавши, що “кілька… у нас є 50, тому що ми не дуже добре ладнаємо з цими країнами”.

Раніше цього місяця Трамп припускав, що понад 150 країн отримають листи з тарифною ставкою “ймовірно, 10 або 15%”. Проте, коментар про мінімальні 15% свідчить про більш агресивний підхід до імпорту з країн, які не уклали торговельних угод із Вашингтоном. Міністр торгівлі Говард Латнік раніше заявляв, що малі країни, включаючи “країни Латинської Америки, країни Карибського басейну, багато країн Африки”, матимуть базовий тариф у розмірі 10%. На початку ж ініціативи у квітні Трамп оголошував про універсальний тариф у розмірі 10% майже для кожної країни.

Переговори та “угоди”: поступки лише для обраних?

Хоча Трамп та його радники спочатку висловлювали сподівання на укладення кількох торговельних угод, президент називав самі тарифні листи “угодами”. Він натякав, що не зацікавлений у подальших переговорах. Проте, він залишив країнам можливість укладати угоди, які могли б знизити ці ставки.

Наприклад, Японія змогла знизити загрозу 25% мита на імпорт до 15% в обмін на скасування обмежень на деякі американські товари та підтримку інвестиційного фонду вартістю 550 мільярдів доларів. Білий дім також обговорює подібний фонд з Південною Кореєю, яка зосереджена на досягненні ставки 15%, зокрема на автомобілі. Філіппіни також прагнуть знизити власну ставку мита до рівня 15% з нинішніх 19%.

Що це означає для України?

Україна, як і багато інших країн, не була згадана серед тих, хто активно веде переговори щодо зниження тарифних ставок. Якщо до 1 серпня не буде досягнуто окремих домовленостей, український експорт до США, ймовірно, зіткнеться з мінімальним тарифом у 15%. Це може значно вплинути на конкурентоспроможність українських товарів на американському ринку та призвести до скорочення обсягів експорту.

Попередній досвід В’єтнаму, де внутрішня оцінка уряду прогнозує скорочення експорту до США на третину за умови набуття чинності вищих тарифів Трампа, підкреслює потенційні ризики для країн, що не укладуть вигідні угоди.

“Дуже, дуже простий тариф” для багатьох країн

Трамп визнав, що “неможливо домовитися про угоди з усіма” країнами через їхню велику кількість, і заявив, що “запровадить дуже, дуже простий тариф для деяких країн”. Це підтверджує тенденцію до уніфікації тарифів для більшості торговельних партнерів.

Щодо Європейського Союзу, Трамп заявив, що переговори були “серйозними”, і що “якщо вони погодяться відкрити союз для американського бізнесу, то ми дозволимо їм платити нижчий тариф”. Це свідчить про те, що можливості для зниження тарифів є, але вони вимагають значних поступок з боку торговельних партнерів США.

Україні, ймовірно, доведеться готуватися до запровадження нових мит, якщо не буде укладено окремої угоди, що дозволить знизити ставку. Ситуація потребує уважного моніторингу та можливих дипломатичних зусиль для захисту національних економічних інтересів.

Раніше стало відомо, що США можуть запровадити мита в 500% для країн, що торгують із Росією.