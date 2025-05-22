США можуть запровадити мита в 500% для країн, що торгують із Росією

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Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ
фото: Офіс президента Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті глави […]
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
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МЗС закликало Генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів фото з відкритих джерел Попри численні наполягання української сторони, ООН-Хабітат не забезпечив належний контроль […]