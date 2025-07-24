В Амурській області Російської Федерації сьогодні, 24 липня 2025 року, зазнав катастрофи пасажирський літак Ан-24. На борту повітряного судна перебувало 49 людей, включаючи п’ятьох дітей. За попередньою інформацією, всі, хто знаходився на борту, загинули, інформує Завтра.UA.

Деталі трагедії

За даними російських ЗМІ та МНС РФ, літак прямував до Тинди. Екіпаж намагався здійснити посадку, але з першого разу не вдалося, і повітряне судно пішло на друге коло. Невдовзі після цього зв’язок з літаком було втрачено, і він зник з екранів радарів.

Рятувальники виявили уламки лайнера, охоплені вогнем. Інформація про загиблих наразі уточнюється, але попередні дані свідчать про те, що ніхто з 49 пасажирів та членів екіпажу не вижив.

Причини катастрофи літака

Наразі розглядаються дві основні версії причин авіакатастрофи: технічна несправність літака та помилка пілотів. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, днями сталась кривава трагедія в Бангладеш: літак врізався в школу, десятки жертв, сотні поранених.