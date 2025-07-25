Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свої плани провести зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і колишнім президентом США Дональдом Трампом цього тижня. Метою цих зустрічей є обговорення можливості проведення мирних переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. Про це пише Anadolu, інформує Завтра.UA.

Дипломатичні зусилля Ердогана

Виступаючи на пресконференції, Ердоган підкреслив постійні зусилля Туреччини щодо сприяння діалогу між двома сторонами. “Ми працюватимемо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми зібрати лідерів разом у Стамбулі, провівши зустрічі з паном Путіним та паном Трампом цього тижня”, – заявив він, відповідаючи на питання про переговори між Росією та Україною.

Історія переговорів у Стамбулі

Ердоган нагадав про попередні раунди переговорів, які вже відбулися в Стамбулі. Третя зустріч представників України та Росії відбулася 23 липня в історичному палаці Чираган. До цього, 16 травня та 2 червня, у Стамбулі також пройшли два попередні раунди переговорів, спрямованих на пошук “мирного врегулювання”.

Президент Туреччини зазначив, що українська делегація зустрічалася з турецькою стороною в Анкарі перед поїздкою до Чирагана. Він також підтвердив, що зустрічався з Володимиром Путіним, звертаючись до нього за підтримкою у цих мирних ініціативах.

Очікування від майбутніх зустрічей

Очікується, що майбутні зустрічі Ердогана з Путіним і Трампом стануть вирішальним кроком у спробах Туреччини виступити посередником у припиненні конфлікту. Прагнення Ердогана зібрати цих ключових фігур свідчить про його віру в потенціал Стамбула як нейтрального майданчика для вирішення геополітичних суперечностей.

Нагадаємо, раніше Кремль висунув умови для зустрічі Путіна і Зеленського.