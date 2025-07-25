Рупор Кремля Дмитро Пєсков висловив скептицизм щодо проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним до кінця літа. Заява Пєскова, підкреслює необхідність «значної підготовчої роботи» для такої зустрічі, інформує Завтра.UA. На думку речника російського диктатора, зустріч лідерів навряд чи можливо здійснити у стислий термін.

«Київ намагається поставити віз попереду коня»

Пєсков зазначив, що Київ розмовами про зустріч лідерів намагається поставити віз попереду коня. Ця заява підкреслює позицію Кремля, згідно з якою пряма зустріч лідерів є передчасною без достатньої підготовчої роботи та узгодження позицій. За словами Пєскова, для зустрічі на найвищому рівні потрібно провести «значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін».

«Важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань»

Відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність зустрічі до кінця літа, Пєсков зазначив, що у поточних реаліях «сказати, що чого точно не буде, не можна». Однак він додав: «Але, враховуючи той обсяг роботи, який має бути зроблено, щоб зблизити позиції, для нас, для забезпечення своїх інтересів, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань». Ця заява підкреслює складність та масштаби розбіжностей між сторонами, які, на думку Кремля, потребують значного опрацювання перед зустріччю на найвищому рівні.

Конструктивні переговори в Стамбулі, але без прориву

Пєсков також торкнувся теми попередніх переговорів, зокрема третього раунду у Стамбулі. Він зазначив, що Росія не очікувала прориву під час цих перемовин, проте назвав зустріч конструктивною. «Порядок денний конструктивний, конкретний і націлений саме на предметну роботу, яка може призвести до досягнення конкретних результатів», – заявив речник Путіна. Ця оцінка вказує на те, що, хоча прямий діалог між лідерами вважається передчасним, на дипломатичному рівні певна взаємодія продовжується. І Кремль бачить її потенціал для досягнення «конкретних результатів».