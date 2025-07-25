У Львові розгортається гучний скандал: виконуюча обов’язки керівника Франківської районної адміністрації та керівниця Галицької районної адміністрації отримали підозри у зловживанні службовим становищем, що призвело до розкрадання понад 1,7 мільйона гривень з місцевого бюджету. Кошти були призначені на відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару у липні 2023 року, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми: завищені ціни та привласнення коштів

За даними Львівської обласної прокуратури, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи районних адміністрацій безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію. Якабула подана директором комунального підприємства Львівської міської ради. Це підприємство відповідало за аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Стрийській.

Слідство стверджує, що підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів, що використовувалися для ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон у постраждалих будинках. Експертизи підтвердили, що внаслідок цих маніпуляцій фігуранти незаконно привласнили понад 1,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Підозри та подальші кроки слідства

Виконуючій обов’язки керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної районної адміністрації повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Директор комунального підприємства також отримав підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі ГУНП у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України та УСБУ у Львівській області.

Нагадаємо, раніше посадовця податкової Хмельниччини спіймали “на гарячому” з хабарем у 200 тисяч.