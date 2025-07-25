Київська Голосіївська окружна прокуратура передала до суду справу стосовно мешканця столиці, якого звинувачують у спробі незаконного вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон, до Молдови. За свої “послуги” ділок вимагав з ухилянтів 60 тисяч доларів США, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми: $30 тисяч з кожного ухилянта за “квиток” до Молдови

За даними слідства, обвинувачений шукав “клієнтів” через особисті зв’язки. Він погоджував з ними всі деталі незаконного перетину кордону, надаючи інструкції щодо подальших дій. Схема передбачала, що водій мав доставити двох чоловіків до Одеської області, безпосередньо до лінії кордону з Молдовою.

Вартість такої “послуги” для ухилянтів становила 30 тисяч доларів США з кожної особи. Перша частина оплати – 20 тисяч доларів – мала бути передана одразу в Києві, а решту 10 тисяч доларів необхідно було передати водієві безпосередньо перед перетином кордону. Таким чином, загальна сума, яку мали сплатити двоє військовозобов’язаних, сягала 60 тисяч доларів США.

Затримання “на гарячому” з частиною оплати

Передача грошей відбувалася в Києві через пункт обміну валют, де обвинувачений ретельно перевіряв купюри. Правоохоронці затримали його безпосередньо під час отримання 40 тисяч доларів США, які були частиною оплати за незаконний перетин кордону.

Наразі обвинувальний акт щодо мешканця столиці скеровано до суду за частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

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