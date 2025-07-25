Відносини між Європейським Союзом та Китаєм досягли нового мінімуму, оскільки з’являються докази того, що Китай є ключовим постачальником матеріалів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни в Україні. Ця напруженість була очевидна на цьогорічному скороченому саміті ЄС-Китай у Пекіні, де президент Сі Цзіньпін відмовився приїхати до Брюсселя, попри те, що захід мав відзначити 50-річчя двосторонніх відносин.

Під час зустрічі з лідерами ЄС Сі Цзіньпін закликав Китай та Європу «зробити правильний стратегічний вибір, який відповідає очікуванням народу». Однак, як пише The Telegraph, цей заклик пролунав на тлі зростаючої стратегічної недовіри з боку ЄС. Яка зумовлена торговельними питаннями, діями США та, що найважливіше, роллю Китаю у війні в Україні, інформує Завтра.UA.

«Нейтральний фасад» Китаю розвіюється

Зовні Пекін продовжує стверджувати, що його позиція щодо України зосереджена на «переговорах, припиненні вогню та мирі». Проте ця заява все більше розходиться з реальністю. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно звинуватила Китай у «фактичному сприянні воєнній економіці Росії» та наголосила, що те, як він «продовжуватиме взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для відносин між ЄС та Китаєм». Аналогічно, голова зовнішньої політики Європейського Союзу назвав Пекін «ключовим фактором, що сприяє війні Росії в Україні».

Брюссель уже запровадив санкції проти китайських компаній за продаж товарів, що використовувалися для виробництва зброї в Росії. Незважаючи на тиск з боку Китаю щодо не запровадження подальших торговельних заходів, ЄС стикається з дилемою. Сьогоднішнє застереження Сі Цзіньпіна проти «неправильних стратегічних рішень» щодо Китаю прозвучало у той час, коли Європа шукає підстави для більшої довіри до заяв Китаю про мирні наміри.

Стратегічний вибір Китаю: підтримка Росії

З геополітичної точки зору, позиція Китаю стає дедалі очевиднішою. Сі Цзіньпін, схоже, надає перевагу своєму союзу з Володимиром Путіним, спрямованому проти США, а не економічній присутності Китаю на ринку ЄС. Напружений тон Пекіна на саміті ЄС різко контрастує з атмосферою першотравневого візиту Сі до Москви цього року, де його приймали як почесного гостя, навіть коли Росія посилювала свій наступ на Україну.

Цей «стратегічний вибір» не на користь Європи. Раніше цього місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму європейському колезі, що «Китай не може змиритися з програшем Росії у війні проти України, оскільки це дозволить США зосередити всю свою увагу на суперництві з Китаєм». Ця заява, надзвичайно різка, розвіює ретельно культивовану зовнішню позицію мирного нейтралітету Китаю.

Докази китайських компонентів на полі бою

Насправді, у поточній китайській діяльності немає нічого нейтрального. Українська розвідка нещодавно виявила два безпілотники, ймовірно, використані як приманки проти українських систем ППО, які були повністю виготовлені з китайських компонентів. Ці знахідки доповнюють вражаючий список інших китайських матеріалів, виявлених в Україні.

Серед них – лазерна система китайського виробництва «Тихий мисливець», яку Росія розгорнула для виявлення, засліплення та знищення українських безпілотників. Бойові безпілотники «Геран-2» з двигунами китайського виробництва використовувалися з жахливим ефектом під час нещодавньої хвилі атак на Київ. Уряд США оцінює, що Китай «постачає майже 80 відсотків товарів подвійного призначення, необхідних Росії для підтримки війни».

Китай як ворог Європи

Підсумовуючи, Сі Цзіньпін зробив свій стратегічний вибір – підтримати атаку Путіна на Європу на полі бою. За цих обставин, як стверджує видання, твердження Китаю про те, що він не є «системним суперником», є абсурдним. Китай розглядається як ворог Європи, а також Великої Британії, і чим швидше це призведе до посилення оборонної політики НАТО та окремих західних країн проти Китаю, тим краще.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Індія та Китай таємно озброюють Росію.