Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні (законопроєкти №13471 та №13472), інформує Завтра.UA. Це означає, що загальна мобілізація триватиме, і з 1 серпня 2025 року жодних змін у категоріях осіб, які підлягають призову, не передбачається. Військову службу в Україні можна проходити за призовом або за контрактом. При цьому під час мобілізації відбувається призов військовозобов’язаних та резервістів, а також є можливість укласти контракт.

Хто підлягає мобілізації в серпні?

Постанова КМУ № 560 визначає, хто підлягає призову. Це громадяни України, придатні за станом здоров’я, які не мають відстрочки або не скористалися нею. Ось сім категорій:

Військовозобов’язані: Придатні до служби, без відстрочки або ті, хто не скористався нею.

Придатні до служби, без відстрочки або ті, хто не скористався нею. Резервісти: Придатні до служби, без відстрочки або ті, хто нею не скористався.

Придатні до служби, без відстрочки або ті, хто нею не скористався. Люстровані особи: Звільнені з військової служби за Законом “Про очищення влади”. Їх призивають на військові посади, крім люстраційних.

Звільнені з військової служби за Законом “Про очищення влади”. Їх призивають на військові посади, крім люстраційних. Раніше засуджені (крім тяжких злочинів проти нацбезпеки): За кримінальні проступки, нетяжкі чи тяжкі злочини.

За кримінальні проступки, нетяжкі чи тяжкі злочини. Раніше засуджені за особливо тяжкі злочини (крім злочинів проти нацбезпеки): Призиваються за рішенням Генштабу ЗСУ чи розвідувальних органів.

Призиваються за рішенням Генштабу ЗСУ чи розвідувальних органів. Засуджені з випробуванням (крім певних тяжких злочинів): Не стосується засуджених за злочини проти нацбезпеки, умисні вбивства двох і більше осіб, жорстокі вбивства, вбивства зі зґвалтуванням, корупційні злочини, або засуджені за злочини, зазначені в абзаці 5 пункту 4 Постанови КМУ № 560.

Не стосується засуджених за злочини проти нацбезпеки, умисні вбивства двох і більше осіб, жорстокі вбивства, вбивства зі зґвалтуванням, корупційні злочини, або засуджені за злочини, зазначені в абзаці 5 пункту 4 Постанови КМУ № 560. Підозрювані/обвинувачені під вартою (крім певних тяжких злочинів): Особи, щодо яких скасовано запобіжний захід, мають з’явитися до ТЦК протягом 48 годин.

Де служитимуть мобілізовані після призову?

Призов за мобілізацією здійснюється для поповнення втрат, доукомплектування підрозділів Сил Оборони України та формування резерву. Після мобілізації військовослужбовці направляються на службу до підрозділів, де є потреба в комплектуванні/доукомплектуванні. Це можуть бути:

З’єднання

Військові частини

Установи, організації

Вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, навчальні частини (центри) ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань

Правоохоронні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями

Місце служби визначається з урахуванням стану здоров’я мобілізованої особи (за результатами ВЛК), проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) перед службою, а також актуальних потреб Сил Оборони на момент призову.

Раніше стало відомо, що пенсіонери зможуть підписувати контракти із ЗСУ – деталі та умови.