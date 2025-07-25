Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні засобів протипоповітряної оборони та самохідних гаубиць M109. Загальна сума цих угод оцінюється в $330 млн. Про це 24 липня повідомило Американське агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA), інформує Завтра.UA. Цей крок підкреслює постійну підтримку США обороноздатності України на тлі поточної агресії.

Деталі пакету допомоги для ППО

Згідно з інформацією DSCA, уряд України звернувся із запитом на придбання обладнання та послуг для підтримки навчання, обслуговування та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського виробництва.

Комплект постачання для ППО включає:

Капітальний ремонт і технічне обслуговування

Запасні частини, витратні матеріали та приладдя

Навчання персоналу та навчальне обладнання

Інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників

уряду США та підрядників Інші пов’язані елементи логістики та підтримки програми

Орієнтовна загальна вартість цього компонента становить $180 млн.

Посилення артилерійських можливостей

Крім того, Держдеп схвалив можливий продаж Україні самохідних гаубиць M109, а також засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту та супутнього устаткування. Вартість цього пакету оцінюється приблизно в $150 млн.

Затвердження Конгресом та стратегічна мета

DSCA повідомило, що надало всю необхідну сертифікацію щодо цих угод та офіційно повідомило Конгрес США.

У відомстві наголосили, що “пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення здатності України забезпечувати власну оборону”.

Попередня військова допомога

Ці останні схвалення є частиною низки значних пакетів військової допомоги Україні від США. 23 липня стало відомо, що Держдеп США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні бойових машин піхоти Bradley, а також устаткування для їхнього обслуговування і ремонту на суму приблизно $150 млн.

Пізніше, Агентство зі співробітництва в галузі безпеки і оборони США (DSCA) уточнило, що Держдеп також схвалив можливий продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III, засобів забезпечення її експлуатації та супутнього обладнання на суму приблизно $172 млн.

Всі ці заходи спрямовані на значне посилення обороноздатності України та підтримку її суверенітету.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США готують збройний сюрприз для України.