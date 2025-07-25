Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні засобів протипоповітряної оборони та самохідних гаубиць M109. Загальна сума цих угод оцінюється в $330 млн. Про це 24 липня повідомило Американське агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA), інформує Завтра.UA. Цей крок підкреслює постійну підтримку США обороноздатності України на тлі поточної агресії.
Деталі пакету допомоги для ППО
Згідно з інформацією DSCA, уряд України звернувся із запитом на придбання обладнання та послуг для підтримки навчання, обслуговування та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського виробництва.
Комплект постачання для ППО включає:
- Капітальний ремонт і технічне обслуговування
- Запасні частини, витратні матеріали та приладдя
- Навчання персоналу та навчальне обладнання
- Інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників
- Інші пов’язані елементи логістики та підтримки програми
Орієнтовна загальна вартість цього компонента становить $180 млн.
Посилення артилерійських можливостей
Крім того, Держдеп схвалив можливий продаж Україні самохідних гаубиць M109, а також засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту та супутнього устаткування. Вартість цього пакету оцінюється приблизно в $150 млн.
Затвердження Конгресом та стратегічна мета
DSCA повідомило, що надало всю необхідну сертифікацію щодо цих угод та офіційно повідомило Конгрес США.
У відомстві наголосили, що “пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення здатності України забезпечувати власну оборону”.
Попередня військова допомога
Ці останні схвалення є частиною низки значних пакетів військової допомоги Україні від США. 23 липня стало відомо, що Держдеп США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні бойових машин піхоти Bradley, а також устаткування для їхнього обслуговування і ремонту на суму приблизно $150 млн.
Пізніше, Агентство зі співробітництва в галузі безпеки і оборони США (DSCA) уточнило, що Держдеп також схвалив можливий продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III, засобів забезпечення її експлуатації та супутнього обладнання на суму приблизно $172 млн.
Всі ці заходи спрямовані на значне посилення обороноздатності України та підтримку її суверенітету.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США готують збройний сюрприз для України.