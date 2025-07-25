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Субота, 26 Липня, 2025
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Укрзалізниця посилює контроль та оголошує війну перекупникам: що зміниться

КорупціяФінанси
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Укрзалізниця дає бій перекупникам і посилює паспортний контроль
Укрзалізниця дає бій перекупникам і посилює паспортний контроль

Останнім часом Укрзалізниця отримала численні звернення щодо невідповідності даних у квитках та документах пасажирів під час посадки на поїзди. Зокрема, йшлося про недостатній контроль збігу імен, зазначених у квитку та паспорті пасажира,  інформує Завтра.UA.

Посилюємо контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди

У відповідь на ці звернення Укрзалізниця вирішила значно посилити перевірку документів безпосередньо перед посадкою на поїзди. Це включатиме:

  • Вибіркову роботу груп воєнізованої охорони на станціях, які проводитимуть ретельну перевірку документів.
  • Надання додаткових вказівок поїзним бригадам щодо більш прискіпливої звірки даних пасажирів з інформацією, зазначеною в квитках.

Боротьба з дефіцитом квитків та перекупниками

Придбання квитків на потяги Укрзалізниці стало справжнім викликом для багатьох українців. У соціальних мережах все частіше з’являються повідомлення про те, що квитки відсутні у продажу за кілька тижнів до поїздки. Пасажири скаржаться, що квитки розбирають за лічені секунди, а потім перепродають за ціною, що у 2-3 рази перевищує номінал. За їхніми словами, в цьому беруть участь перекупники, які використовують ботів та спеціальні програми для скуповування квитків. Якщо квитки не вдається продати, їх повертають у продаж в останню мить, що створює додаткові незручності для звичайних пасажирів.

Наявні інструменти контролю та подальші кроки Укрзалізниці

Укрзалізниця вже має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:

  • Для придбання квитків на популярні міжнародні рейси необхідна верифікація через Дію.
  • Сотні пасажирів з квитками на чуже ім’я вже були не допущені до поїздів.
  • Платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки. Укрзалізниця закликає повідомляти про подібні оголошення.

Укрзалізниця прагне забезпечити кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку.

Незважаючи на пікове навантаження в сезон, що створює додатковий тиск на рухомий склад, Укрзалізниця продовжує:

  • Виділяти резерв квитків для військовослужбовців.
  • Надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів.
  • Перевозити у своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.

Крім того, для подолання існуючих проблем, компанія:

  • Призначає додаткові рейси.
  • Оптимізує використання кожного вагона.
  • Оголошує новий етап боротьби з перекупниками.

Ці заходи покликані підвищити прозорість продажу квитків та забезпечити справедливий доступ до них для всіх пасажирів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Укрзалізниця уклала сумнівну угоду на мільйони.

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