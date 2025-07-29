Нові заяви президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні навряд чи злякають російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє Sky News, Путін не сприйматиме американського лідера всерйоз, доки його погрози не будуть підкріплені реальними діями, інформує Завтра.UA.

Дежавю для Кремля: пусті погрози Трампа

Аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, переживає “напад дежавю”, адже схожі заяви з боку Трампа вже звучали раніше, але не мали жодних наслідків. Президент США вже неодноразово висловлював жорстку позицію щодо Росії, але його слова так і не перетворилися на конкретні дії.

У березні Трамп заявляв, що “розлючений” на Путіна.

У квітні він закликав російського лідера “припинити стріляти” та “підписати угоду”.

У травні, напередодні телефонної розмови з Путіним, Трамп нібито запевняв Україну та Європу в готовності запровадити масштабні санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на негайне припинення вогню.

Проте, незважаючи на ці заяви, припинення вогню досі немає, як і нових санкцій.

Ультиматуми не працюють з Путіним

Слід зазначити, що Путін не схвалює ультиматуми, і вони, як правило, дають протилежний ефект. Яскравим прикладом є 50-денний термін, який раніше встановив Трамп для Росії – він не мав жодного впливу. Натомість, Кремль, ймовірно, подвоїв свою переговорну позицію, заявивши минулого тижня про намір досягти своїх цілей, що свідчить про відсутність бажання йти на компроміси.

Новий дедлайн: 10-12 днів

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що “дуже розчарований” російським диктатором Володимиром Путіним і збирається скоротити термін у 50 днів, які давав йому для ухвалення угоди про припинення війни проти України. Трамп оголосив, що новий дедлайн для Росії становитиме “10 або 12 днів”.

Однак, доки Трамп не підкріпить свої слова реальними санкціями та не запровадить їх за відсутність прогресу в досягненні миру, очікується, що Путін продовжуватиме свій нинішній курс.

Раніше стало відомо, що російський дефіцит поглиблюється: Китай вже не тільки озброює, а й годує РФ.