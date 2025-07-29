Росія значно збільшила імпорт картоплі з Китаю. За даними російського “Інтерфаксу”, у першій половині 2025 року (січень-червень) Росія імпортувала картоплі на суму $49,4 млн. Це у шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року ($8,4 млн). Ця тенденція свідчить про глибокий дефіцит та зростання цін на цей основний продукт харчування в країні, інформує Завтра.UA.

Різке зростання імпорту на тлі зниження власного виробництва

У червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року, поставки картоплі з Китаю також зросли у 2,3 раза – з $5,5 млн до $12,6 млн. Це відбувається на тлі значного зниження власного виробництва картоплі в Росії. У 2024 році виробництво впало майже на 12% – з 20,241 млн тонн до 17,83 млн тонн порівняно з 2023 роком.

Зниження виробництва призвело до різкого зростання цін на картоплю в РФ, яка тривалий час була лідером за темпами підвищення цін на ринку плодоовочевої продукції. За даними Федеральної служби статистики, ціна на картоплю підскочила до рекордного рівня, збільшившись майже на 50% лише цього року. А у 2024 році зростання цін було майже подвійним.

Урядові заходи та визнання дефіциту

Для стабілізації цінової ситуації уряд РФ ухвалив рішення про запровадження квоти на безмитне ввезення картоплі. Спочатку квота становила 150 тис. тонн до 31 липня 2025 року, а потім її обсяг був підвищений до 300 тис. тонн.

“Останнім часом ціни на картоплю знижуються. За даними Росстату, за тиждень з 8 по 14 липня вони впали на 5,9%, але поки що залишилися на 40% вище за показник початку року”, – йдеться в публікації “Інтерфаксу”.

Незважаючи на заявлені темпи збирання картоплі цього року, які, за даними Мінсільгоспу РФ, вищі за торішні (на середину липня було зібрано 240 тис. тонн, що на 36% більше, ніж рік тому), російський диктатор Володимир Путін публічно визнав дефіцит картоплі в Росії.

Китай – не лише дрони, а й картопля

Ця ситуація підкреслює зростаючу залежність Росії від Китаю не лише у сфері технологій та військового обладнання, такого як БПЛА, а й у забезпеченні основними продуктами харчування. Раніше повідомлялося, що Китай відіграє ключову роль у виробництві дронів для РФ, попри санкції. Тепер до списку стратегічно важливих імпортних товарів додалася і картопля.