Троє депутатів міських рад — Кам’янець-Подільської, Славутської та Шепетівської — отримали підозри у недостовірному декларуванні майна на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Серед незадекларованих активів — нерухомість, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, кошти на рахунках, готівка та навіть надлегкий літак. Про це повідомили в Нацполіції, інформує Завтра.UA.

Подробиці розслідування

Факти недостовірного декларування викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Національної поліції.

Депутат Кам’янець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не вказав активів на суму понад 5,6 млн грн та 3,5 млн грн відповідно. Серед незадекларованого майна, зокрема, виявлено надлегкий літак .

у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки не вказав активів на суму понад та відповідно. Серед незадекларованого майна, зокрема, виявлено . Депутат Славутської міської ради “забув” відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення, а також отримання підприємством його родича 2 млн грн фінансової допомоги. Загальна вартість прихованих активів становить майже 7 млн грн .

“забув” відобразити у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення, а також отримання підприємством його родича фінансової допомоги. Загальна вартість прихованих активів становить майже . Депутатка Шепетівської міської ради не вказала у своїх деклараціях за 2022 та 2023 роки грошові активи на рахунках, готівку та корпоративні права. Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки.

Процесуальні дії

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили трьом депутатам про підозри за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Раніше на Тернопільщині викрили депутата-корупціонера.