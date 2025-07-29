В ніч на 29 липня російські війська здійснили серію ракетних та артилерійських атак по Дніпропетровській та Запорізькій областях, що призвели до численних жертв, поранених та значних руйнувань цивільної інфраструктури. Серед об’єктів ураження виявився пологовий будинок на Дніпропетровщині та виправна колонія на Запоріжжі, інформує Завтра.UA.

Дніпропетровщина під вогнем: загиблі, постраждалі та пошкоджені медичні заклади

Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину загинули щонайменше троє людей, ще семеро отримали поранення.

Ракетний удар по Кам’янському: загиблі та постраждалі біля пологового будинку

Російські війська завдали ракетного удару по місту Кам’янське. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через атаку загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Дві жінки, одна з яких вагітна, перебувають у важкому стані, ще троє пацієнтів – у стані середньої тяжкості.

Ракета влучила у триповерхову будівлю, яка не експлуатувалася, частково її зруйнувавши. Поруч були пошкоджені медичні заклади: пологовий будинок та відділення міської лікарні.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріли Нікопольщини: руйнування інфраструктури

Нікопольщина також перебувала під ворожим обстрілом – росіяни атакували з артилерії та дронами. Зафіксовані влучання по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Пошкоджено автомобілі, вісім приватних будинків, чотири господарські споруди та гараж. Також постраждали розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Загорілася машина.

Удари по Синельниківському району: загибла та постраждалі

Під час ударів по Синельниківському району російські окупанти били по Межівській, Дубовиківській і Слов’янській громадах, застосовуючи FPV-дрони та КАБи. Внаслідок цих атак загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки, адмінбудівля, магазини, АЗС та автомобілі. Спалахнули пожежі.

КАБи по Великомихайлівській громаді: загинула літня жінка

Напередодні ввечері російська армія завдала удару КАБами по Великомихайлівській громаді. Там загинула 75-річна жінка та постраждав 68-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

Удар по виправній колонії на Запоріжжі: десятки загиблих та поранених

В ніч проти 29 липня російські військові атакували один з пенітенціарних закладів у Запорізькій області – виправну колонію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Масштабні жертви та руйнування

За словами Федорова, внаслідок російського удару зруйновано приміщення установи. Окрім того, пошкоджені приватні будинки, що розташовані поруч. Керівник ОВА уточнив, що через цю атаку загинуло щонайменше 16 осіб, а 35 отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога.

“Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень”, – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай — головний постачальник смертоносних технологій для російських дронів.