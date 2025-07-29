Пізно ввечері 28 липня російські війська завдали удару по виправній колонії у Запорізькій області, що призвело до загибелі 16 людей та поранення понад 80. Внаслідок атаки приміщення установи було зруйновано, а також пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч, інформує Завтра.UA.

Навіщо Росія вдарила по колонії?

Засновник БО “Реактивна пошта”, військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV прокоментував сенс російського удару. За його словами, ворог цілеспрямовано знищує будь-які будівлі, де, хоча б теоретично, можуть перебувати українські військові або техніка.

«Наскільки я розумію, ворог просто розбирає всі будівлі, в яких, хоча б теоретично, можуть знаходитись українські військові, а наразі це практично будь-яка будівля в Україні. Тобто вони бачать об’єкти, в яких теоретично може бути техніка, в яких можуть бути люди, і вони наносять по ньому удар. І це єдина версія того, що там сталося», — зазначив Нарожний.

Експерт наголосив, що росіяни не могли не знати про те, що це виправний заклад, адже інформація про нього є загальнодоступною.

«Це абсолютно офіційна інформація. Навіть в інтернеті можна знайти адресу цього [закладу], на Google Maps перевірити, там все це помічено. Якоїсь таємниці в цьому немає. Тобто вони роблять щось наближене до терористичного удару, з точки зору того, що вони ніяк не дивляться на можливі втрати цивільного населення», — додав він.

Цей інцидент вкотре підкреслює жорстокість та безрозсудність російських обстрілів, які нехтують життями цивільних та завдають руйнувань цивільній інфраструктурі.

Раніше стало відомо, чому Путін відмовився від “подарунка” Трампа – Криму та сходу України.