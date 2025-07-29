Україна демонструє значний прогрес у зменшенні залежності від імпорту солі, скоротивши обсяги закупівель майже наполовину за перше півріччя 2025 року. Водночас, на тлі цих позитивних змін, з’являється обнадійлива інформація про підготовку до відновлення роботи одного з найстаріших соляних родовищ країни. Це може стати ключовим кроком до повного відновлення вітчизняного виробництва солі. Про це пише Інтерфакс Україна, інформує Завтра.UA.

Значне скорочення імпорту: цифри говорять самі за себе

За даними Державної митної служби, у січні-червні 2025 року Україна зменшила імпорт солі на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року – з 391,186 тис. тонн до 211,692 тис. тонн. Це скорочення також відобразилося на витратах: закупівлі солі на зовнішніх ринках обійшлися Україні на 48,5% дешевше, а саме $26,919 млн проти $52,225 млн у першому півріччі 2024 року.

Основними постачальниками солі в Україну в цей період стали:

Єгипет (46,09% поставок, або $12,407 млн),

Туреччина (7,57% поставок, або $4,73 млн)

Румунія (13,41% поставок, або $3,611 млн).

Ці дані свідчать про диверсифікацію джерел постачання та успішні кроки до оптимізації зовнішньоторговельних операцій.

«Артемсіль» та втрачені позиції: чому імпорт став необхідністю

До повномасштабного вторгнення та окупації російськими військами у квітні 2022 року найбільшого виробника солі в Україні – ДП «Артемсіль» – Україна була значним експортером цього продукту. У 2021 році країна експортувала 710,04 тис. тонн солі на суму $28,32 млн, тоді як імпорт становив лише 142,81 тис. тонн на $12,92 млн.

Проте, після втрати «Артемсолі» ситуація кардинально змінилася. У 2022 році експорт солі з України впав у п’ять разів – до 142,038 тис. тонн, а виторг зменшився до $3,82 млн. Україна перетворилася на нетто-імпортера солі, що зумовило необхідність пошуку нових джерел та шляхів забезпечення внутрішнього попиту.

Надія на відродження: одне з найстаріших родовищ знову відкриють

На тлі цих викликів, звістка про підготовку до відновлення видобутку на одному з найстаріших соляних родовищ України стає променем надії для вітчизняної соляної галузі. Хоча конкретні деталі та назва родовища наразі не розголошуються, цей крок може значно змінити ситуацію, дозволивши Україні поступово відновити власне виробництво та зменшити залежність від зовнішніх поставок. Відкриття цього родовища не тільки забезпечить внутрішній ринок, але й створить нові робочі місця та сприятиме економічному відновленню регіону.

Ця ініціатива є ключовою для довгострокової стратегії України щодо забезпечення продовольчої безпеки та самодостатності в умовах післявоєнної відбудови. З урахуванням вже досягнутого скорочення імпорту, відновлення роботи власного родовища може стати переломним моментом для української соляної промисловості.

Нагадаємо, раніше військові викрили масові порушення постачальників продуктів для ЗСУ.