Директору ДП «Дніпровське лісове господарство» повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків. Його дії призвели до масштабної незаконної вирубки дерев на території регіонального ландшафтного парку «Дніпровські ліси». Збитки, завдані довкіллю, оцінюються майже у 34 мільйони гривень, інформує Завтра.UA.

Деталі розслідування

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури, протягом 2022 року посадовець, не маючи відповідних дозволів, видав лісорубні квитки на вирубку дерев у межах об’єкта природно-заповідного фонду. Це спричинило незаконну порубку на значній території, що є частиною регіонального ландшафтного парку «Дніпровські ліси».

Правова кваліфікація та подальші дії

Дії директора кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (неналежне виконання службових обов’язків). Досудове розслідування у справі здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Значення для довкілля

Незаконна вирубка лісів у заповідних зонах завдає непоправної шкоди екосистемі, знищуючи природні середовища існування для багатьох видів флори та фауни, а також погіршуючи якість повітря та ґрунту. Сума завданих збитків у майже 34 мільйони гривень свідчить про значний масштаб протиправних дій.

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