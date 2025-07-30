Новий виток корупції викрили в столиці: Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишньому очільнику столичного РТЦК та СП. Його звинувачують у сприянні екс-начальнику КП «Київський метрополітен» в ухиленні від військової служби та незаконному виїзді за кордон, інформує Завтра.UA. Цей інцидент знову піднімає гостре питання про системні проблеми з корупцією, що роз’їдають українське суспільство.

Змова для ухилення: як працювала схема

Слідство встановило, що посадовець метрополітену, ім’я якого не розголошується, звернувся до керівника столичного РТЦК з проханням допомогти йому отримати документи, що дозволяють виключення з військового обліку та виїзд за кордон. Керівник ТЦК не забарився і залучив до “схеми” кількох спільників:

голову військово-лікарської комісії (ВЛК)

секретаря військово-лікарської комісії,

оператора мобілізаційного відділення територіального центру комплектування.

Ця група осіб організувала фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті “медогляду” колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» підтвердили діагноз, який є підставою для визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку.

Фальшиві документи та втеча за кордон

Після успішного “медогляду” екс-керівник РТЦК та СП вніс сфабриковану інформацію до військового квитка посадовця метрополітену. Це дозволило йому у червні 2024 року безперешкодно виїхати за кордон.

Варто зазначити, що на момент втечі екс-керівник метрополітену вже перебував під підозрою у службовій недбалості, яка призвела до сумнозвісного підтоплення тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська». З того часу він до України не повернувся і був оголошений у розшук.

Скасування рішення ВЛК та нові підозри

Завдяки оперативним діям правоохоронців, рішення Центральної військово-лікарської комісії вже скасувало рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП щодо визнання колишнього керівника КП «Київський метрополітен» непридатним до військової служби.

Як наслідок, підозри вже отримали голова та секретар ВЛК, а також працівник ТЦК та СП, які були безпосередньо залучені до фальсифікації документів та допомогли посадовцю уникнути відповідальності. Цей випадок є яскравим прикладом того, як корупційні зв’язки дозволяють ухилятися від виконання обов’язків та переховуватися від правосуддя.

Раніше стало відомо про корупційний скандал у «Київпастрансі»: Директор компанії-постачальника привласнив 11,5 млн гривень.