Сполучені Штати та Китай домовилися прагнути до продовження 90-денного тарифного перемир’я після двох днів “конструктивних переговорів” у Стокгольмі. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA. Ці переговори, спрямовані на деескалацію торговельної війни, що загрожує глобальному зростанню, не принесли значних проривів, але посилили надію на подальший діалог. Проте, як зазначили американські офіційні особи, остаточне рішення про продовження перемир’я, термін дії якого спливає 12 серпня, залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Майбутнє перемир’я: рішення за Трампом

Міністр фінансів США Скотт Бессент, хоч і спростував очікування щодо можливого відхилення продовження Трампом, підкреслив, що саме президент матиме вирішальне слово.

“У нас точно були конструктивні зустрічі, щоб повернутися з позитивним звітом. Але питання продовження паузи вирішить він”, – заявив торговий представник США Джеймісон Грір. Грір повідомив про це після переговорів у Розенбаді, офісі прем’єр-міністра Швеції. За його словами, ще одне 90-денне продовження є одним із можливих варіантів.

Бессент повідомив журналістам, що очікує зустрічі з Трампом у середу після повернення обох до Вашингтона. Він також додав, що приблизно через 90 днів, ймовірно, відбудеться ще одна зустріч між офіційними особами США та Китаю. А угоди щодо потоків китайських рідкісноземельних елементів уточнюються після попередніх переговорів у Женеві та Лондоні.

“Встановилася хороша особиста взаємодія, взаємна повага. Я думаю, що ми набагато краще розуміємо їхній порядок денний”, – сказав Бессент.

Глобальні наслідки та зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном

Важливість ситуації підкреслив Міжнародний валютний фонд, який у вівторок підвищив свій прогноз глобального зростання. Але позначив потенційне відновлення тарифних ставок як основний ризик. Головний торговельний переговірник Китаю Лі Ченганг заявив, що обидві сторони повністю усвідомлюють важливість підтримки стабільних і здорових економічних та торговельних відносин.

“Китайська та американська економічні та торговельні групи підтримуватимуть активне спілкування, своєчасно обмінюватимуться думками з економічних та торговельних питань. І продовжуватимуть сприяти стабільному та здоровому розвитку двосторонніх економічних і торговельних відносин”, – сказав Лі.

Ці переговори можуть прокласти шлях до зустрічі між президентом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном пізніше цього року. Хоча Трамп заперечив, що докладав усіх зусиль для її проведення. Та американські офіційні особи заявили, що ця тема не обговорювалася. На борту Air Force One Трамп зазначив, що, на його думку, зустрінеться з Сі до кінця року.

Під час зустрічей у Стокгольмі також відбулося тривале обговорення економіки США та Китаю. Грір і Бессент наголосили на необхідності для Китаю перейти від державної, експортно-орієнтованої виробничої економіки до економіки, що базується на підвищенні споживчого попиту, що сприятиме експорту США.

“Співпраця між Китаєм та Сполученими Штатами принесе користь обом сторонам. Тоді як якщо вони будуть воювати, то обидві сторони постраждають”, – йдеться у звіті про зустрічі, опублікованому державним інформаційним агентством Китаю “Сіньхуа”. “Стабільні, здорові та стійкі економічні та торговельні відносини між Китаєм та Сполученими Штатами не лише сприяють досягненню їхніх відповідних цілей розвитку, але й сприяють розвитку та стабільності світової економіки”.

Ширший контекст та інші торговельні переговори

Стокгольмські переговори відбулися після укладення в неділю найбільшої на сьогодні торговельної угоди Трампа з Європейським Союзом щодо 15% тарифу на більшість товарів, експортованих ЄС до Сполучених Штатів, та угоди з Японією.

Ця угода принесла ЄС певне полегшення, але також викликала розчарування та гнів. Франція засудила угоду як “підкорення”, а Німеччина, найбільша економіка Європи, попередила про “значну” шкоду.

Аналітики припускають, що Китай може скористатися своїм впливом на світовому ринку рідкісноземельних металів та магнітів, які використовуються в усьому – від військової техніки до двигунів склоочисників автомобілів.

На відміну від ЄС, Китай не покладається на Сполучені Штати у сфері безпеки та може дозволити торговельним переговорам тривати ще кілька місяців. Про це заявив агентству головний економіст Гамбурзького комерційного банку Сайрус де ла Рубіа.

“Китай добре усвідомлює свою сильну переговорну позицію, що чітко видно з тимчасової ескалації, що спостерігалася у квітні”, – сказав він.

Попередні торговельні переговори між США та Китаєм у Женеві та Лондоні у травні та червні були зосереджені на зниженні тарифів США та Китаю. Як відповідь з тризначного рівня та відновленні потоку рідкісноземельних мінералів, зупиненого Китаєм, а також на припиненні продажу Сполученими Штатами чіпів H20 AI та інших товарів компанії Nvidia.

Серед ширших економічних проблем Вашингтон скаржиться, що державна експортно-орієнтована модель Китаю затоплює світові ринки дешевими товарами. Тоді як Пекін стверджує, що національний контроль США над експортом технологічних товарів має на меті зупинити зростання Китаю.

Окремо, міністр промисловості Китаю у вівторок зустрівся з делегацією американських компаній, включаючи Apple, у Пекіні та зобов’язався підтримувати чесну та відкриту ринкову конкуренцію, а також надавати підтримку та послуги іноземним підприємствам.

Нагадаємо, раніше Путін відмовився від “подарунка” Трампа – Криму та сходу України.