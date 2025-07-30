Заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області постане перед судом за обвинуваченням у шахрайстві у великих розмірах. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), прокурор протягом кількох років незаконно отримував пенсію, оформивши собі фальшиву групу інвалідності, інформує Завтра.UA.

Шахрайська схема: від скарг до “довічної” інвалідності за 4 дні

За матеріалами досудового розслідування, у 2020 році прокурор звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на проблеми з травленням. Після цього, маючи на меті отримати групу інвалідності, він отримав направлення на лікувально-консультативну комісію.

Слідчі з’ясували, що медичні документи були оформлені з безпідставними та непідтвердженими діагнозами, що дозволило прокурору бути направленим для проходження медико-соціальної експертизи. Незважаючи на відсутність серйозних проблем зі здоров’ям, посадові особи КП «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» прийняли незаконне рішення про встановлення прокурору ІІ групи інвалідності довічно.

“Експрес-оформлення”: інвалідність за лічені дні

Особливий цинізм цієї справи полягає в швидкості, з якою було оформлено інвалідність. Весь процес – від першого звернення до лікаря до встановлення групи інвалідності – зайняв лише чотири дні, що свідчить про системну корупційну змову.

Незаконно отримані кошти та звільнення з посади

З липня 2020 року по кінець листопада 2024 року прокурор незаконно отримав 477 тисяч гривень пенсії по інвалідності. Під час досудового розслідування його було звільнено з керівної посади.

Обвинувачення та можливе покарання

Наразі прокурору висунуто обвинувачення у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Співучасники корупційної схеми: до відповідальності притягнуть і голову МСЕК

Крім того, до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Черкаської обласної МСЕК №2, який, за версією слідства, сприяв прокурору в прискореному оформленні інвалідності. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене групою осіб).

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