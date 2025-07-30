Росія докладає значних зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від нещодавно встановленого ним дедлайну для припинення війни в Україні. Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни (ISW), Кремль не просто відхиляє будь-які часові рамки, запропоновані Трампом для мирних переговорів. А й відверто демонструє свій намір продовжувати агресію, інформує Завтра.UA.

Кремль відкидає ультиматуми

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв публічно заявив, що президент США “не може диктувати терміни мирних переговорів”. Він наголосив, що перемовини завершаться лише тоді, коли Росія “досягне всіх своїх воєнних цілей”. Ця заява підкреслює непохитну позицію Москви щодо її агресивних планів.

Паралельно, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що країна-агресор продовжить війну проти України. Та не буде зважати на оголошений Трампом дедлайн у 10 або 12 днів. Пєсков також зазначив, що наразі спостерігається “уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин”. При цьому стверджує, що Кремль “залишається зацікавленим у нормалізації”, але для прогресу “необхідні імпульси” з обох сторін.

Спроби тиску на Трампа через “нормалізацію відносин”

Як зазначають аналітики ISW, раніше РФ вже обіцяла певні “стимули”, такі як двосторонні переговори про контроль над озброєннями та економічні проєкти, аби домогтися від США поступок щодо війни в Україні. В ISW вважають, що поточні заяви Пєскова, ймовірно, є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Трампа відмовитися від свого терміну. Мета цих дій – домогтися нормалізації двосторонніх відносин між Росією і США та розширення співпраці, що, на думку Москви, може змусити Трампа відступити від своїх вимог.

Росія не зацікавлена у реальних переговорах

В ISW переконані, що Кремль не зацікавлений у реальних переговорах про припинення війни. Навпаки, російське керівництво прагне затягнути конфлікт, щоб отримати додаткові переваги на полі бою та зміцнити свої позиції. Це свідчить про те, що заяви Москви про “зацікавленість у нормалізації” є, скоріше, тактичним маневром для досягнення власних геополітичних цілей, ніж щирим прагненням до миру.

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